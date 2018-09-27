В школе под Одессой зафиксирована вспышка вирусного гепатита
13:31, 27 сентября 2018Новости регионов
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На данный момент известно, что заболели девять учеников.
На данный момент причина, по которой школьники заболели гепатитом, неизвестна / фото УНИАН
В селе Соше-Островское Одесской области группа учеников заболела вирусным гепатитом.
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Об этом, ссылаясь на Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины, сообщает Vgorode.
Всего заболели 9 учеников. Предварительно, причиной послужили нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. Отмечается, что в школе не было воды из-за ремонта водопроводных сетей.
Источник инфекции пока неизвестен, проводится проверка. Есть версия, что вирус был занесен одной из школьниц, проживающей в неблагополучной семье в соседнем селе.
Ранее на Житомирщине была зафиксирована вспышка вирусного гепатита среди учащихся общеобразовательной школы І-ІІІ степени с. Холосне Коростенского района Житомирской области.
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