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В школе под Одессой зафиксирована вспышка вирусного гепатита

13:31, 27 сентября 2018
Новости регионов
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На данный момент причина, по которой школьники заболели гепатитом, неизвестна / фото УНИАН

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Об этом, ссылаясь на Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины, сообщает Vgorode

Всего заболели 9 учеников. Предварительно, причиной послужили нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. Отмечается, что в школе не было воды из-за ремонта водопроводных сетей.

Источник инфекции пока неизвестен, проводится проверка. Есть версия, что вирус был занесен одной из школьниц, проживающей в неблагополучной семье в соседнем селе.

Ранее на Житомирщине была зафиксирована вспышка вирусного гепатита среди учащихся общеобразовательной школы І-ІІІ степени с. Холосне Коростенского района Житомирской области.

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Теги: #дети#школа#Одесская область#гепатиты