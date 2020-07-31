Пришельцы среди нас! Обзор игры Destroy All Humans

В 2020 году вышло много ремейков. Но пока одни разработчики обновляли легендарные серии, вроде Mafia, Final Fantasy и Resident Evil, компания THQ Nordic решила с помпой переиздать менее популярную игру про злого пришельца – Destroy All Humans. В анонсирующем трейлере лупоглазый инопланетянин под песню Ich Will группы Rammstein разносил в пух и прах провинциальные городки Америки 50-х годов. После такого стало плевать, что 15 лет назад с оригиналом так и не удалось познакомиться – скорее выпускайте ремейк!

Трейлер Destroy All Humans

И вот 28 июля на PS4, Xbox One и ПК вышел Destroy All Humans. Мы с удовольствием взялись за обзор еще до релиза, но ремейк оказался не таким, как мы его представляли. Теперь же игра пройдена и настала пора поговорить о всех ее преимуществах и недостатках.

Трепещите, жалкие людишки!

Destroy All Humans переносит нас в 1950-е годы. США пытается запустить ракету в космос, в то время как на стартовой площадке терпит крушение НЛО. Из-под обломков летающей тарелки военные достают раненого инопланетянина и забирают на секретную базу в Зоне 42, а вместе с ним и внеземные технологии пришельца. Гость из космоса оказывается представителем развитой цивилизации фуронов – те посылают на Землю главного героя игры – пришельца по имени Крипто-137. Он должен спасти соплеменника и подготовить почву к полномасштабному захвату планеты – ведь ДНК людей представляет особую ценность для фуронов.

Сюжет в игре сдобрен хорошей порцией сатиры на власть, которая скрывает от народа правду, Холодную войну и космическую гонку США и СССР. Любые проделки Крипто на Земле, от атаки на военные объекты до разрушения ярмарки, правительство прикрывает отговорками про несчастный случай или проделки коммунистов. Игроку и самому придется замаскироваться под мэра провинциального городка и вешать избирателям лапшу на уши – лишь те не начали паниковать.

Первым делом на Земле герой проводит разведку, чтобы выяснить где держат его соплеменника и по ходу дела устраивает все более масштабные погромы. Но в отличие от фермеров одноэтажной Америки, агенты организации «Маджестик» готовы к прибытию непрошенного космического гостя. «Маджестик» – это такие люди в черном, которые завладели внеземными технологиями и тайно ведут свою деятельность, мешая игроку осуществлять захват планеты.

Пришельцы-захватчики из глубокого космоса

Крипто прибыл на планету один, а значит должен вести себя осторожно. В Destroy All Humans достаточно миссий, где вам придется перевоплощаться в людей, чтобы незаметно проникать на нужные объекты. Маскировка со временем начинает спадать, чтобы обновлять ее, нужно читать мысли прохожих. Здесь тоже не обошлось без черного юмора. Игра то и дело дает понять, что головы американцев забиты ерундой. Или к примеру, показывает немецких ученых, завербованных после Второй мировой, которые мысленно удивляются, что после всех зверств, что они творили на войне, им удалось попасть в США и жить припеваючи. В общем иногда разработчики выдают шутки на грани фола.

Более того, одно из оружий Крипто – это анальный зонд, который к тому же можно усовершенствовать. Впрочем, выглядит он как поток плазмы, от которого земляне пытаются убежать, держась за пятую точку.

Но в арсенале игрока много и других устройств. К примеру, реактивный ранец, различные пушки или же гранаты, которые оставляют от врагов только скелеты. А еще ведь есть телекинез – с его помощью можно поднимать объекты или людей в воздух и швырять в нужном направлении.

Но если нужно устроить настоящий дестрой, то в распоряжении игрока есть летающая тарелка! С ее помощью можно разрушать целые здания, уничтожать зенитные комплексы и танки противника, а еще похищать людей. На бумаге это звучит круче, чем на самом деле. Управлять тарелкой вполне удобно, а вот угол обзора оставляет желать лучшего. Зачастую понять откуда тебя атакуют можно только благодаря вспомогательным стрелочкам на экране. А ведь ракеты довольно быстро снимают защитные щиты с летающей тарелки. Чтобы они восполнились, нужно какое-то время не попадать под урон или вытягивать энергию из определенных объектов. Но когда со всех сторон в тебя летит град ракет и снарядов, разобраться что к чему сложно.

Для меня дело усугубилось еще и тем, что первое время все заработанные очки я тратил на прокачку способностей Крипто, а тарелку практически не усовершенствовал. В итоге один достаточно простой уровень пришлось перепроходить несколько раз.

Технологии древних

Если сюжет Destroy All Humans отправляет вас в 1950-е, то геймдизайн – в 2005-й. Структура игры выглядит немного устаревшей: сюжетная заставка–загрузка–заставка на локации–загрузка–геймплей–сюжетная заставка. И так по кругу. Претензий было бы меньше, если бы самого геймплея было бы больше. На выполнение миссии у вас уходит максимум 2 минуты. Это без преувеличения. Только начинаешь что-то делать, как задача уже выполнена. Это смотрелось бы уместно в портативном гейминге на Nintendo Switch. Но на ПК и старших консолях наблюдать частные загрузки от катсцен к миссиям не так увлекательно. И это особенно обидно, ведь при наличии большого арсенала способностей ты не успеваешь все реализовать из-за очень коротких миссий.

При этом нужно отдать разработчикам должное, они постарались разнообразить геймплей. Не всегда вас просят устраивать хаос. Есть задачи, где нужно за короткое время облететь много домов в районе, чтобы направить телевизионные антенны в нужную сторону. Или же, к примеру, похитить для допроса одного из агентов «Маджестика». Оборонять от копов проектор, который промывает мозги людям или действовать под прикрытием. А еще ведь есть битвы с боссами. В общем разнообразия хватает.

К плюсам игры можно отнести графику. Выглядит Destroy All Humans приятно. А вот искусственный интеллект противников – это скорее минус. Враги здесь не очень умные и представляют опасность только, если их очень много.

Подводя итоги, хочется отметить, что Destroy All Humans и не пытается строить серьезную мину. Здесь нет вопросов чести, проблем отцов и детей, и прочих серьезных тем. Это игра с неплохим юмором и приятным визуальным стилем. И если вам хочется чего-то веселого, и вы готовы закрыть глаза на устаревший геймдизайн, то Destroy All Humans устроит вам увлекательное путешествие на летающей тарелке по Америке 1950-х годов.

Оценка УНИАН: 7/10

Сергей Коршунов