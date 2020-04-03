Карты, настолки и два викинга – обзор игры Wartile для PS4

Wartile вышла на ПК в 2018 году. Но не обрела большой популярности, и поэтому долго добиралась до консолей. На PS4 ее релиз состоялся только в марте текущего года. Конечно в прошлом месяце у геймеров хватало свежих новинок, чего только стоят Doom Eternal и Half-Life: Alyx. Но Wartile и не пытается соревноваться с большими AAA-проектами. Это небольшая тактическая стратегия про викингов, с коллекционными картами и стилизацией под настольную игру. Это достаточно уникальное сочетание жанров, которое сразу приковывает внимание. Однако Wartile создает обманчивое впечатление, и поэтому стоит на берегу разобраться со своими ожиданиями прежде, чем бросаться в омут тактических скандинавских баталий.

Не то, чем кажется

Wartile имеет очень узнаваемый визуальный стиль, похожий на настольную игру. Здесь каждая локация – это многоуровневый квадратный остров, а персонажи – фигурки на подставке, словно из настоящей настолки. Передвигать героев нужно по гексагонам, из-за чего создается ощущение, что нас ждет пошаговая игра. Но это не так.

Да, у персонажей есть дальность хода, и сразу отправить его в другой конец карты не выйдет. Но как только ход сделан, таймер отсчитывает секунду-другую, и персонажа снова можно передвигать. А поскольку рейды по островам мы совершаем в компании с напарником или напарницей, то пока мы двигаем одну фигурку, вторая уже готова сделать следующий ход. На первых миссиях это кажется бессмыслицей, особенно если учесть, что бои тут автоматические. Вы двигаете персонажей к фигуркам соперников, и как только попадаете в их зону поражения, начинается битва. Пара ударов, враг мертв, а вы собираете жаб, опустошаете сундуки и приносите в жертву козла. Но стоит дойти хотя бы до третьего уровня, как становится понятно, что отсутствие пошаговости – это кор-механика игры, которая раскрывает тактическую глубину и делает бои напряженными.

Все на своих местах

Перед боем нужно подготовить своих викингов. Вы можете приобретать им доспехи и оружие. Все снаряжение будет влиять на урон, количество жизни и прочие характеристики. Успешное прохождение миссий тоже делает бойцов сильнее, а еще дает трофеи и деньги, которые можно потратить на прокачку.

Также необходимо запастись картами. Карты в Wartile – это умения, которые можно применять по ходу игры. К примеру, можно поставить капкан, который отнимет у вражеского юнита часть жизни, вылечить своего союзника или же вогнать его в раж, чтобы тот яростнее колотил врагов. В игре много различных карт, которые можно открыть по мере прохождения.

Да и викинги тут тоже разнообразные. В таверне для найма есть классический танк, со щитом и мечом. Есть боец с копьем, который может бить на один гексогон дальше, чем другие. Есть лучник для дальнобойных атак, а еще ведьма. В общем, героев хватает. Но далеко не всегда можно взять всех четверых. Иногда миссии придется проходить только двумя, иногда тремя персонажами. Поэтому нужно будет каждый раз решать, кого взять в отряд.

Локаций в игре не очень много. Но каждую можно перепроходить по три раза. С каждым разом сложность задания повышается. И именно на третьем уровне каждой локации можно ощутить всю динамику и напряженность боя.

Как сражаться

Итак, наши бравые викинги ступили на остров и готовы ринуться в бой. Им нужно пройти из точки А в точку Б, и разрушить лодки, чтобы соперники не прибывали на остров. Путь лежит через всю локацию, а лодки разбросаны по разным ее уголкам. Обходных путей нет. А значит предстоит напряженная схватка, выйти живим из которой помогут правильное расположение сил и тактические хитрости.

Дело в том, что на острове пространства для маневров у вас не так уж и много. А лезть в гущу сражения не лучшая идея. Наиболее приемлемый вариант заманить вражеских юнитов в узкий проход. Там можно поставить преграду – пока ее будут разбивать, можно убить или хотя бы сильно ранить соперника. А пока ваш копейщик будет колоть врагов, второго викинга можно отправить ломать лодку. Тут то и проявляется вся прелесть боев с передвижениями в реальном времени. Враги напирают со всех сторон, а побеждать одной и той же тактической уловкой не получится.

Во-первых, сама игра не даст этого сделать. Периодически, на месте схватки из-под земли вырывается ядовитый туман, который наносит солидный урон и заставляет срочно менять свою позицию. А, во-вторых, рано или поздно в узком проходе ваша преграда будет разрушена, герой будет ранен и придется отступать. В такие моменты нужно будет быстро решать, что делать: поставить капкан, чтобы соперник не так быстро продвигался или же полечить раненого викинга, который одной ногой уже в Валгалле. Одно неверное решение – и останетесь с одним бойцом на поле, что ни к чему хорошему не приведет. Попав в такую ситуацию, мы 20 минут бегали по острову от вражеских воинов, но так и не смогли разрушить последнюю лодку.

Немного прокачавшись, можно поставить пару крепких ребят на линию фронта, а лучником постреливать издалека. Неплохой вариант, но постоянно реагировать на ситуацию все же придется. В целом, чем чаще вы двигаете персонажа, устраивая танцы вокруг соперника, тем меньше шанс, что героя убьют. Еще один лайфхак – применять карты умений в бою следует с функцией замедления времени. Она, конечно, не ставит битву на паузу, но дает возможность распределить способности по героям или врагам, а также занять более выгодную позицию. Очень полезная штука, особенно, когда враги начинают давить количеством.

Стоит ли играть

В Wartile приятная графика, необычный стиль, а также неплохая, хоть и мрачная, музыка. Есть сюжет, замешанный на скандинавской мифологии. Тут приходится то сражаться с мертвецами, то приносить жертвы богам и искать артефакты. Однако на деле – это просто повод для очередного сражения и только. Суть Wartile именно в боях и перепрохождении локаций, когда меняются условия и врагов становится больше. Но есть вероятность, что надолго игра увлечь не сможет, а постоянно выполнять одни и те же задания будет скучно. Разве что набор дополнений, который вышел для игры на PS4, сможет добавить разнообразия. Тем не менее, у Wartile все шансы понравиться любителям настольных игр и тактических стратегий.

Оценка УНИАН 7/10

Сергей Коршунов