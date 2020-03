Ударим битой по карантину. Обзор MLB The Show 20 – бейсбольного симулятора для PS4

Многие геймеры хорошо знакомы с эксклюзивами для PlayStation. Как правило, это увлекательные сюжетные игры в духе The Last of Us, Uncharted или же необычные проекты вроде милого The Last Guardian, мрачного Bloodborne и уникального Dreams. Из этого списка резко выбивается симулятор бейсбола MLB The Show.

Первая игра серии вышла в 1997 году и на протяжении 23 лет была эксклюзивом для платформы PlayStation. И вот сегодня вышла 24-я игра – MLB The Show 20. Она станет последним эксклюзивным бейсбольным симулятором для PlayStation. Следующие игры серии будут также выходить на ПК.

Трейлер MLB The Show 20

В отличие от других спортивных симуляторов, к примеру, футбольных (FIFA, Pro Evolution Soccer), серия MLB The Show явно рассчитана на более узкую аудиторию. Ведь бейсболом всерьез интересуются только в США. Мы решили посмотреть, чем же интересна эта серия и, наконец, разобраться в правилах бейсбола.

Знакомство с игрой

С первых кадров MLB The Show 20 дает понять, что это игра для бейсбольных фанатов. Конечно, тут есть обучающие задания, но они, скорее, показывают механики игры, а не поясняют правила. Да и какое еще обучение, если сначала нужно создать команду и назвать ее как-нибудь ярко и дерзко. По аналогии с Chicago Bulls (мы в курсе, что это баскетбольная команда) наша "дрим-тим" получила имя – Unian Bulls. И все бы ничего, но в озвучке доступны только стандартные названия команд. А, значит, виртуальный комментатор будет называть нас New York Yankees или как угодно еще, но не Unian Bulls. Зато инициалы команды будут отображаться правильно – и на том спасибо.

Далее нас встречает самое запутанное меню, какое только можно себе представить. Тут намешано все и сразу: матчи лиги, "быстрые" игры, кастомизация команды, бейсбольные карточки, онлайн-режимы, сезонные игры и много чего еще. Самое смешное, чтобы мы не запутались, вначале игра сама будет бегать по нужным пунктам меню. Как только команда будет готова, начнется первый матч.

Философия бейсбола

Геймплей MLB The Show 20 построен по правилам реального бейсбола. Вы начинаете с позиции атакующего или обороняющегося, то есть, вы либо гости, либо хозяева поля. Есть четыре вида игроков, но вы, в основном, будете играть за питчера и бьющего – это те, кто кидает мяч и отбивает его. Есть еще игроки в поле, которые ловят мячи и те, кто бегает по базам.

Суть в том, что если вы бьющий, то должны отбить мяч. И пока соперники пытаются его поймать, вам нужно пробежать по базам – белым квадратикам, расположенным по периметру. Если удалось пробежать по очереди все базы, то вашей команде засчитывается очко. Задача соперников – не дать вам этого сделать. Они должны быстрее поймать мяч и передать его игрокам на базах. Выигрывает та команда, которая заработает большее количество очков.

Игра разделена на периоды – иннинги. Всего их может быть девять. В каждом иннинге одна команда играет в нападении, а другая в защите. Потом роли меняются. Выглядит не так сложно, но на деле появляется множество нюансов.

Геймплей

В игре, грубо говоря, все сводится к противостоянию питчера и бьющего. Место, где стоит бьющий, называется домом. В сторону дома питчер кидает мяч. Но сделать это нужно так, чтобы он пролетел над домом строго на высоте от колен до груди бьющего – это называется страйк-зона. Это важно понимать, потому что, если вы отправите мяч мимо страйк-зоны, то бьющий имеет право проигнорировать мяч, а вам засчитают штрафное очко.

Но есть одна хитрость, благодаря которой можно обмануть бьющего. Суть в том, что он может получить штрафное очко, если не станет отбивать правильно брошенный мяч. А чтобы он это сделал, мяч нужно кинуть так, чтобы в полете казалось, что он выходит за пределы зоны. Это интересный ход в реальном бейсболе. Но в MLB The Show 20 такой трюк реализовать сложно. Вы можете целиться как в пределах страйк-зоны, так и за ней. Но вот предугадать, какое решение примет искусственный интеллект противника, невозможно. Зачастую все наши попытки запутать вражеского бьющего приводили к тому, что штраф получал наш питчер. К тому же, если бьющий отбил мяч, важно не зевать, ведь игра мгновенно переключает вас на игрока в поле и вам срочно нужно поймать мяч и передать его на базу. Замечтались – и очко ушло команде соперников.

В игре за бьющего также есть ряд нюансов. Если у питчера есть четыре варианта броска, то у бьющего есть четыре варианта удара по мячу битой. И, как и питчеру, бьющему следуют следить за страйк-зоной – прямоугольником по центру экрана. Ведь если соперник бросит мяч мимо этой зоны, а вы махнете битой так, что она пересечет переднюю линию дома, то штраф получите вы. Еще можно махнуть битой слишком рано или слишком поздно, что тоже ни к чему хорошему не приведет. А будете слишком часто мазать – зрители на трибунах выскажут вам свое "Бууу!".

Как только мяч удается отбить, бьющий бросает биту и мчится к первой базе. Нужно успеть пробежать по всем базам, пока соперники ловят и передают друг другу мяч. По ощущениям, отбивать мячи в MLB The Show 20 намного веселее чем их бросать.

Как выглядит MLB The Show 20

В игре есть множество различных стадионов. Для фанатов бейсбола это определенно плюс. Но, с точки зрения обычного игрока, это ни на что не влияет. Это не разные трассы с меняющимися маршрутами, как Gran Turismo, а просто набор одинаковых полей с разными трибунами.

Графика в MLB The Show 20 выполнена в лучших традициях футбольных симуляторов, где каждая новая игра совсем чуть-чуть отличается от предыдущей. Поэтому MLB The Show 20 визуально напоминает MLB The Show 19, которая не так уж и сильно похорошела в сравнении с MLB The Show 18. Но в целом визуальный ряд приятный. А после матча можно даже включить повтор и полетать камерой над полем, чтобы увидеть, какие ошибки были допущены во время игры.

Расчехлять ли биту?

Несмотря на близкое знакомство, MLB The Show 20 остается игрой исключительно для тех, кто и так увлекается бейсболом. Вот в футболе все выглядит просто: мяч попал в ворота - значит гол. А здесь, если мяч был отбит – это только половина дела. И разбираться в бейсбольных правилах захотят далеко не все. Об этом говорят и данные продаж. К примеру, FIFA 18 разошлась тиражом в 24 миллиона копий. А продажи MLB The Show 18 составили чуть больше одного миллиона копий. А, значит, это нишевый проект с более высоким порогом входа, чем у обычных спортивных симуляторов. Однако это очень качественный бейсбольный симулятор, который заготовил много нового контента и может подарить поклонникам серии массу веселья.

Оценка УНИАН 8/10

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Игры.

Сергей Коршунов