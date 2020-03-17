MLB The Show 20 - бейсбольный симулятор / скриншот

Ударим битой по карантину. Обзор MLB The Show 20 – бейсбольного симулятора для PS4

Сергей Коршунов
19:57, 17 марта 2020
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Сегодня состоялся релиз MLB The Show 20. Это последний эксклюзивный спортивный симулятор для PlayStation. К тому же это бейсбол – игра, в которой за пределами США мало кто может разобраться. Но так как в Украине карантин, мы решили, что это неплохой вариант потратить время с пользой, и научиться играть в бейсбол, хоть и виртуальный. Заодно УНИАН расскажет про сильные и слабые стороны MLB The Show 20.

MLB The Show 20 - бейсбольный симулятор / скриншот

Многие геймеры хорошо знакомы с эксклюзивами для PlayStation. Как правило, это увлекательные сюжетные игры в духе The Last of Us, Uncharted или же необычные проекты вроде милого The Last Guardian, мрачного Bloodborne и уникального Dreams. Из этого списка резко выбивается симулятор бейсбола MLB The Show.

Первая игра серии вышла в 1997 году и на протяжении 23 лет была эксклюзивом для платформы PlayStation. И вот сегодня вышла 24-я игра – MLB The Show 20. Она станет последним эксклюзивным бейсбольным симулятором для PlayStation. Следующие игры серии будут также выходить на ПК.

Трейлер MLB The Show 20

В отличие от других спортивных симуляторов, к примеру, футбольных (FIFA, Pro Evolution Soccer), серия MLB The Show явно рассчитана на более узкую аудиторию. Ведь бейсболом всерьез интересуются только в США. Мы решили посмотреть, чем же интересна эта серия и, наконец, разобраться в правилах бейсбола.

Знакомство с игрой

Кадр из игры MLB The Show 20 / скриншот

С первых кадров MLB The Show 20 дает понять, что это игра для бейсбольных фанатов. Конечно, тут есть обучающие задания, но они, скорее, показывают механики игры, а не поясняют правила. Да и какое еще обучение, если сначала нужно создать команду и назвать ее как-нибудь ярко и дерзко. По аналогии с Chicago Bulls (мы в курсе, что это баскетбольная команда) наша "дрим-тим" получила имя – Unian Bulls. И все бы ничего, но в озвучке доступны только стандартные названия команд. А, значит, виртуальный комментатор будет называть нас New York Yankees или как угодно еще, но не Unian Bulls. Зато инициалы команды будут отображаться правильно – и на том спасибо.

В игре можно выбрать цвет формы и название для команды / скриншот

Далее нас встречает самое запутанное меню, какое только можно себе представить. Тут намешано все и сразу: матчи лиги, "быстрые" игры, кастомизация команды, бейсбольные карточки, онлайн-режимы, сезонные игры и много чего еще. Самое смешное, чтобы мы не запутались, вначале игра сама будет бегать по нужным пунктам меню. Как только команда будет готова, начнется первый матч.

Философия бейсбола

В основном играть нужно за питчера и бьющего / скриншот

Геймплей MLB The Show 20 построен по правилам реального бейсбола. Вы начинаете с позиции атакующего или обороняющегося, то есть, вы либо гости, либо хозяева поля. Есть четыре вида игроков, но вы, в основном, будете играть за питчера и бьющего – это те, кто кидает мяч и отбивает его. Есть еще игроки в поле, которые ловят мячи и те, кто бегает по базам.

Суть в том, что если вы бьющий, то должны отбить мяч. И пока соперники пытаются его поймать, вам нужно пробежать по базам – белым квадратикам, расположенным по периметру. Если удалось пробежать по очереди все базы, то вашей команде засчитывается очко. Задача соперников – не дать вам этого сделать. Они должны быстрее поймать мяч и передать его игрокам на базах. Выигрывает та команда, которая заработает большее количество очков.

Кадр из MLB The Show 20 / скриншот

Игра разделена на периоды – иннинги. Всего их может быть девять. В каждом иннинге одна команда играет в нападении, а другая в защите. Потом роли меняются. Выглядит не так сложно, но на деле появляется множество нюансов.

Геймплей

В игре, грубо говоря, все сводится к противостоянию питчера и бьющего. Место, где стоит бьющий, называется домом. В сторону дома питчер кидает мяч. Но сделать это нужно так, чтобы он пролетел над домом строго на высоте от колен до груди бьющего – это называется страйк-зона. Это важно понимать, потому что, если вы отправите мяч мимо страйк-зоны, то бьющий имеет право проигнорировать мяч, а вам засчитают штрафное очко.

Питчер бросает мяч / скриншот

Но есть одна хитрость, благодаря которой можно обмануть бьющего. Суть в том, что он может получить штрафное очко, если не станет отбивать правильно брошенный мяч. А чтобы он это сделал, мяч нужно кинуть так, чтобы в полете казалось, что он выходит за пределы зоны. Это интересный ход в реальном бейсболе. Но в MLB The Show 20 такой трюк реализовать сложно. Вы можете целиться как в пределах страйк-зоны, так и за ней. Но вот предугадать, какое решение примет искусственный интеллект противника, невозможно. Зачастую все наши попытки запутать вражеского бьющего приводили к тому, что штраф получал наш питчер. К тому же, если бьющий отбил мяч, важно не зевать, ведь игра мгновенно переключает вас на игрока в поле и вам срочно нужно поймать мяч и передать его на базу. Замечтались – и очко ушло команде соперников.

Бьющий должен правильно отбить мяч / скриншот

В игре за бьющего также есть ряд нюансов. Если у питчера есть четыре варианта броска, то у бьющего есть четыре варианта удара по мячу битой. И, как и питчеру, бьющему следуют следить за страйк-зоной – прямоугольником по центру экрана. Ведь если соперник бросит мяч мимо этой зоны, а вы махнете битой так, что она пересечет переднюю линию дома, то штраф получите вы. Еще можно махнуть битой слишком рано или слишком поздно, что тоже ни к чему хорошему не приведет. А будете слишком часто мазать – зрители на трибунах выскажут вам свое "Бууу!".

Как только мяч удается отбить, бьющий бросает биту и мчится к первой базе. Нужно успеть пробежать по всем базам, пока соперники ловят и передают друг другу мяч. По ощущениям, отбивать мячи в MLB The Show 20 намного веселее чем их бросать.

Как выглядит MLB The Show 20

MLB The Show 20 / скриншот

В игре есть множество различных стадионов. Для фанатов бейсбола это определенно плюс. Но, с точки зрения обычного игрока, это ни на что не влияет. Это не разные трассы с меняющимися маршрутами, как Gran Turismo, а просто набор одинаковых полей с разными трибунами.

В игре большое разнообразие стадионов / скриншот

Графика в MLB The Show 20 выполнена в лучших традициях футбольных симуляторов, где каждая новая игра совсем чуть-чуть отличается от предыдущей. Поэтому MLB The Show 20 визуально напоминает MLB The Show 19, которая не так уж и сильно похорошела в сравнении с MLB The Show 18. Но в целом визуальный ряд приятный. А после матча можно даже включить повтор и полетать камерой над полем, чтобы увидеть, какие ошибки были допущены во время игры.

После матча можно включить повтор / скриншот

Расчехлять ли биту?

Несмотря на близкое знакомство, MLB The Show 20 остается игрой исключительно для тех, кто и так увлекается бейсболом. Вот в футболе все выглядит просто: мяч попал в ворота - значит гол. А здесь, если мяч был отбит – это только половина дела. И разбираться в бейсбольных правилах захотят далеко не все. Об этом говорят и данные продаж. К примеру, FIFA 18 разошлась тиражом в 24 миллиона копий. А продажи MLB The Show 18 составили чуть больше одного миллиона копий. А, значит, это нишевый проект с более высоким порогом входа, чем у обычных спортивных симуляторов. Однако это очень качественный бейсбольный симулятор, который заготовил много нового контента и может подарить поклонникам серии массу веселья.

Оценка УНИАН 8/10

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Сергей Коршунов

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