В Минагропроде подсчитали экономический эффект от увеличения квот на экспорт в ЕС

Экономический эффект от принятия Европейским парламентом решения об увеличении годовых квот на беспошлинный ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС составит около 196,95 млн долл., сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на главу ведомства Тараса Кутового.

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"Решение об увеличении квот на украинскую аграрную продукцию для нас важно, оно позволит расширить наши экспортные возможности. Украина получит около 200 млн долл. в объеме реализации", - цитирует пресс-служба Кутового.

Согласно сообщению, министр надеется, что Европарламент примет окончательное решение об увеличении квот до конца текущего месяца.

Пресс-служба напомнила, что расширение квот относится к таким видам продукции, как мед (на 3 тыс. тонн), виноградный сок (на 500 тонн), кукуруза (на 650 тыс. тонн), ячменная крупа и мука (на 7,8 тыс. тонн), овес (на 4 тыс. тонн), ячмень (на 350 тыс. тонн). В то же время, это решение не относится к украинским томатам, ячменю и мочевине, которые, по мнению евродепутатов, не нуждаются в дополнительной поддержке со стороны ЕС.

Однако, по данным пресс-службы Минагропрода, соответствующее решение является промежуточным этапом, поскольку этот вопрос будет дополнительно рассматриваться Европарламентом и Советом министров ЕС.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в настоящее время объем квот на экспорт на рынок ЕС украинской кукурузы составляет 400 тыс. тонн, круп и муки – 6,6 тыс. тонн, овса – 4 тыс. тонн, меда – 5,2 тыс. тонн, виноградного и яблочного соков – 12 тыс. тонн, обработанных томатов - 10 тыс. тонн, сахара - 20 тыс. тонн.

По состоянию на начало мая текущего года Украина уже исчерпала годовые квоты на беспошлинный экспорт по шести группам товаров: мед, сахар, крупы и мука, виноградный и яблочный соки, кукуруза и обработанные томаты. Также почти полностью использована квота на экспорт пшеницы и закрыта основная квота на второй квартал по экспорту курятины.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января 2016 года.