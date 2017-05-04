В Европарламенте поддержали расширение квот на товары из Украины

Комитет Европарламента по международной торговле поддержал расширение квот на беспошлинный ввоз товаров из Украины, предусмотрев отдельные исключения, сообщает Апостроф со ссылкой на сайт Европарламента.

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"ЕС должен предложить Украине дальнейшие торговые преференции, однако отдельные категории аграрной продукции не нуждаются в дополнительной поддержке ЕС", - говорится в сообщении.

В частности, комитет отказался предоставить дополнительные квоты на томаты, пшеницу, и мочевину украинского производства. Депутаты европарламента также отметили, что одним из условий для предоставления Украине торговых преференций должна стать "постоянная борьба с коррупцией".

При этом в европарламенте предлагают наделить правом инициировать расследования в целях применения мер по защите европейских производителей не только государства-члены НС, но и представителей промышленности.

Как сообщал УНИАН, в марте Украина полностью выбрала годовую квоту на беспошлинный экспорт в ЕС по 6 категориях товаров: мед, сахар, крупы и мука, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок и кукуруза.