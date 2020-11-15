Сегодня второй тур выборов городских голов проходит в Луцке, Краматорске, Украинке, Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском.

На участке №141042 в Краматорске наблюдатели Комитета избирателей Украины заподозрили использование технологии «избирательных каруселей».

Читайте такжеВыборы в Украине: на участках не хватает урн и кабинок для голосования

Как сообщается на сайте КИУ наблюдатели заметили, как молодой человек после голосования показывал телефон другому гражданину, который пришел с ним на участок, но сам не голосовал.

Кроме того, КИУ сообщает о фактах ведения агитационной деятельности в день голосования. В частности, в Херсоне на улицах городах размещены бигборды, выполненные в стилистике кандидатов, которые вышли во второй тур выборов.

Речь идет о рекламных плоскостях с надписями " выбирай! Свой хозяйственник или чужой популист», а также бигборды с изображением динозавров и надписью «так» (летом по инициативе одного из кандидатов в Херсоне состоялась выставка-аттракцион «Крупных динозавров»).

Местные выборы в Украине - второй тур

Сегодня,15 ноября, второй тур выборов городских голов проходит в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинцы (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

Кроме того, в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах проходит повторное голосование по выборам депутатов 46 местных советов.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров