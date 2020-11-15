На участке №141042 в Краматорске наблюдатели Комитета избирателей Украины заподозрили использование технологии «избирательных каруселей».
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Как сообщается на сайте КИУ наблюдатели заметили, как молодой человек после голосования показывал телефон другому гражданину, который пришел с ним на участок, но сам не голосовал.
Кроме того, КИУ сообщает о фактах ведения агитационной деятельности в день голосования. В частности, в Херсоне на улицах городах размещены бигборды, выполненные в стилистике кандидатов, которые вышли во второй тур выборов.
Речь идет о рекламных плоскостях с надписями " выбирай! Свой хозяйственник или чужой популист», а также бигборды с изображением динозавров и надписью «так» (летом по инициативе одного из кандидатов в Херсоне состоялась выставка-аттракцион «Крупных динозавров»).
Местные выборы в Украине - второй тур
- Сегодня,15 ноября, второй тур выборов городских голов проходит в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинцы (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).
- Кроме того, в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах проходит повторное голосование по выборам депутатов 46 местных советов.
- Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.
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