По состоянию на 10: 00 наблюдатели "ОПОРЫ" проверили 43 нарушения избирательного законодательства на участках.

Приблизительно на 20% участков голосование на довыборах городских голов в семи городах начали не вовремя.

Читайте такжеВыборы в Украине: на участках не хватает урн и кабинок для голосования

Как сообщают наблюдатели гражданской сети ОПОРА, около 16% участковых избирательных комиссий не придерживались требований относительно времени проведения подготовительного заседания перед началом голосования.

Так, Избирательный кодекс предусматривает начало подготовительного заседания в 7:15, но на 1,53% УИК оно началось в 7:00, на 14,5% участков члены УИК такое заседание начали после 7:00, но раньше законодательно установленного срока.

Отмечается, что лишь на 2,96% участков были обнаружены проблемы с кворумом на заседаниях УИК.

"Подготовительные заседания УИК сопровождались отдельными процедурными нарушениями. Почти 10% участков члены УИК не обеспечивали введение протокола заседания, в который, в частности, вносятся сведения о подготовке процесса голосования", - уточнили в ОПОРЕ.

Наблюдатели зафиксировали открытие 19,08% участков ранее 8:00, но на 0,76% УИК голосование не началось и после 8:30. На 80,15% УИК избирателям предоставили возможность проголосовать вовремя.

Наблюдатели сообщили, что на 97,71% избирательных участков они имели возможность полноценно наблюдать за подготовительным заседанием УИК и началом процесса голосования. На 2,29% столкнулись с препятствиями для наблюдения за качеством избирательных процедур.

По состоянию на 10:00 в ОПОРЕ обнаружили и верифицировали 43 нарушения избирательного законодательства на избирательных участках, 23 из которых касались проблем с материально-техническим обеспечением помещений для голосования, а 5 - попыток препятствования законной деятельности наблюдателей со стороны членов избирательных комиссий.

Кроме того, после открытия участков наблюдатели зафиксировали 4 случая незаконной выдачи или получения избирательных бюллетеней без предъявления необходимых документов.

Второй тур местных выборов 15 ноября

15 ноября, второй тур выборов городских голов проходит в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

Кроме того, в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах проходит повторное голосование по выборам депутатов 46 местных советов.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи