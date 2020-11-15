Приблизительно на 20% участков голосование на довыборах городских голов в семи городах начали не вовремя.
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Как сообщают наблюдатели гражданской сети ОПОРА, около 16% участковых избирательных комиссий не придерживались требований относительно времени проведения подготовительного заседания перед началом голосования.
Так, Избирательный кодекс предусматривает начало подготовительного заседания в 7:15, но на 1,53% УИК оно началось в 7:00, на 14,5% участков члены УИК такое заседание начали после 7:00, но раньше законодательно установленного срока.
Отмечается, что лишь на 2,96% участков были обнаружены проблемы с кворумом на заседаниях УИК.
"Подготовительные заседания УИК сопровождались отдельными процедурными нарушениями. Почти 10% участков члены УИК не обеспечивали введение протокола заседания, в который, в частности, вносятся сведения о подготовке процесса голосования", - уточнили в ОПОРЕ.
Наблюдатели зафиксировали открытие 19,08% участков ранее 8:00, но на 0,76% УИК голосование не началось и после 8:30. На 80,15% УИК избирателям предоставили возможность проголосовать вовремя.
Наблюдатели сообщили, что на 97,71% избирательных участков они имели возможность полноценно наблюдать за подготовительным заседанием УИК и началом процесса голосования. На 2,29% столкнулись с препятствиями для наблюдения за качеством избирательных процедур.
По состоянию на 10:00 в ОПОРЕ обнаружили и верифицировали 43 нарушения избирательного законодательства на избирательных участках, 23 из которых касались проблем с материально-техническим обеспечением помещений для голосования, а 5 - попыток препятствования законной деятельности наблюдателей со стороны членов избирательных комиссий.
Кроме того, после открытия участков наблюдатели зафиксировали 4 случая незаконной выдачи или получения избирательных бюллетеней без предъявления необходимых документов.
Второй тур местных выборов 15 ноября
- 15 ноября, второй тур выборов городских голов проходит в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).
- Кроме того, в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах проходит повторное голосование по выборам депутатов 46 местных советов.
- Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.
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