Как отметил Корниенко, нарабатываются проекты возможных решений относительно законодательства, о котором говорится в Минских соглашениях.

В настоящее время нет предпосылок для проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса с точки зрения безопасности.

Об этом первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил на брифинге, комментируя по просьбе УНИАН возможность проведения местных выборов уже в октябре на неконтролируемых территориях.

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"Относительно постановления о назначении местных выборов на 25 октября, то пока что нет предпосылок для проведения выборов безопасности", - сказал Корниенко.

Комментируя это постановление, он отметил, что сейчас ведется диалог с главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кравчуком.

"В принципе, диалог налажен с (вице-премьер-министром Алексеем) Резниковым и с (главой Комитета ВР по вопросам правовой политики Андреем) Костиной – они все члены ТКГ", - сказал Корниенко.

По его словам, создана неформальная группа, которая в ближайшее время может быть формализована и в которую войдут представители 4 парламентских комитетов, в частности Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Комитета по вопросам правовой политики, Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Как отметил Корниенко, нарабатываются проекты возможных решений относительно законодательства, о котором говорится в Минских соглашениях.

Вопрос выборов в ОРДЛО

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября. Согласно решению, выборы на оккупированных территориях Крыма и Донбасса не назначаются и не проводятся.

По информации пресс-службы Офиса президента, 19 августа на заседании ТКГ глава украинской делегации Леонид Кравчук проинформировал участников группы, что в рамках подготовки к местным выборам в Украине направил обращение к ВР с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о назначении местных выборов закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

20 августа журналист Сергей Гармаш, который на переговорах в рамках ТКГ представляет отдельные районы Донецкой области, в Facebook выразил мнение, что Москва, "слив" в СМИ документ с требованием отменить постановление ВР о местных выборах, сделала невозможным не только исполнение этого требования, но и саму постановку такого вопроса перед парламентом. Гармаш считает, что таким образом Россия сознательно загнала ситуацию в тупик и блокирует проведение запланированной на конец августа встречи советников лидеров стран "нормандского формата".

В тот же день Кравчук заявил, что Россия блокирует работу ТКГ с требованием отменить постановление ВР, в котором говорится о невозможности проведения местных выборов на оккупированных территориях. По его словам, 19 августа на заседании ТКГ и заседаниях подгрупп представители России и боевики заявляли, что "не возражают, чтобы выборы проходили по всей территории Украины", но требуют отменить в постановлении ВР пункт о невозможности проведения голосования на оккупированных территориях.

26 августа на встрече Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства с Кравчуком было решено образовать межкомитетскую рабочую группу по анализу обращения Кравчука.

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Автор: Надя Пришляк