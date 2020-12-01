Городская территориальная избирательная комиссия решает, будет ли оспаривать решение суда.

Полтавский окружной административный суд отменил результаты выборов депутатов Полтавского городского совета.

Об этом УНИАН заявила председатель Полтавской городской территориальной избирательной комиссии Алла Назаренко.

"Полтавский окружной админсуд 29 ноября отменил результаты протокола по выборам депутатов Полтавского городского совета. Теперь городская территориальная избирательная комиссия решает, подавать апелляцию или выполнять решение суда, и снова ждать следующего суда", - заявила Назаренко.

Она уточнила, что согласно решению суда, теперь Шевченковская территориальная избирательная комиссия должна провести повторный подсчет и направить выводы городской комиссии, которая должна составить протокол с учетом уточненных результатов и снова повторно объявить имена депутатов-победителей.

"А пока территориальная избирательная комиссия не может назначить дату первой сессии совета нового созыва", - добавила Назаренко.

Она также отметила, что иск в суд подал кандидат в депутаты от "Слуги народа" Виталий Семик.

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В иске он указал на тот факт, что члены Шевченковской районной ТИК перепутали документы, и бюллетени за одного из участков выборов остались неучтенными. По мнению истца, около 600 голосов, которые остались неучтенными, могут повлиять на то, кто из кандидатов будет избран депутатом.

Напомним, что согласно протоколу, который 29 ноября отменил суд, в Полтавский городской совет прошли семь партий. В частности, 42 места между ними распределены следующим образом: "За мабутне" – 10, "Слуга народа" - 9, "Европейская Солидарность" - 6, "Ридне мисто" - 6, "Партия простых людей" - 4, "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 4, "Свобода" – 3.

Местные выборы в Украине

25 октября в Украине состоялись очередные местные выборы. По предварительным данным ЦИК, явка избирателей составила 36,88%.

Выборы прошли по пропорциональной системе с открытыми списками. В Крыму, Севастополе, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей голосование не проводилось.

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Автор: Олег Булашев