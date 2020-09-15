В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидером является партия «УДАР».

Виталий Кличко является лидером среди кандидатов на должность городского головы Киева, его готовы поддержать 43,6% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 4-9 сентября.

9,8% респондентов могли бы поддержать Сергея Притулу, 6,9% - Ирину Верещук, 6,4% - Андрея Пальчевского, 5,8% - Александра Попова, 5,7% - Алексея Кучеренко, 4,2% - Александра Омельченко, 4,0% - Дмитрия Гордона. Рейтинг остальных кандидатов - ниже 3%. Тех, кто не определился, - около 11%.

Рейтинг политсил в Киеве

В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидирует партия «УДАР», за которую готовы отдать голоса 23,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. «Слугу народа» поддерживают 13,6% опрошенных, «Европейскую солидарность» - 13,1%, «Голос» - 8,2%, «Оппозиционную платформу - За жизнь» - 7,4%, «Батькивщину» - 7,3 %, партию «Победа Пальчевского» - 3,9%, партию Шария - 3,7%, партию «Сила и честь» - 3,4%. Рейтинг остальных сил - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 12%.

Кроме того, опрос показал, что 57% довольны деятельностью действующего городского головы Кличко, 37% - недовольны. Зато деятельностью Киевского городского совета довольны 37%, недовольны - 51%, затруднились оценить - 21%.

Как проводился опрос

Опрос был проведен среди 1200 жителей Киева в возрасте старше 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,8%.

Местные выборы в Украине 2020

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении дежурных местных выборов на 25 октября (№3809).

Выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

30 августа Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

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Автор: Леся Лещенко