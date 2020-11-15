Полиция Киевской области задержала организатора «карусели» во время голосования на повторных выборах городского головы Украинки.
Читайте такжеНизкая явка и демонстрация бюллетеней: как проходит второй тур выборов в городах (инфографика)Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
Им оказался 36-летний житель Обуховского района. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
«Нарушения на одном из избирательных участков заметили неравнодушные граждане и сообщили в полицию. Уже через несколько минут на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Обуховского отдела полиции. Полицейские быстро установили личность нарушителя и задержали его», - говорится в сообщении.
Установлено, что мужчина заведомо незаконно изготовил бюллетени с целью использовать их в день повторного голосования выборов на пост городского головы города Украинка. После чего предоставил потенциальным избирателям, чтобы те бросили фейковые бюллетени в урны за определенное вознаграждение. За такие услуги злоумышленник предлагал 100 грн.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет, отметили в главке.
Местные выборы в Украине: второй тур
- Сегодня, 15 ноября, второй тур выборов городских голов проходит в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).
- Кроме того, в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах проходит повторное голосование по выборам депутатов 46 местных советов.
- Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.
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