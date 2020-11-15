Открыто уголовное производство.

Полиция Киевской области задержала организатора «карусели» во время голосования на повторных выборах городского головы Украинки.

Читайте такжеНизкая явка и демонстрация бюллетеней: как проходит второй тур выборов в городах (инфографика)Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Им оказался 36-летний житель Обуховского района. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

«Нарушения на одном из избирательных участков заметили неравнодушные граждане и сообщили в полицию. Уже через несколько минут на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Обуховского отдела полиции. Полицейские быстро установили личность нарушителя и задержали его», - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина заведомо незаконно изготовил бюллетени с целью использовать их в день повторного голосования выборов на пост городского головы города Украинка. После чего предоставил потенциальным избирателям, чтобы те бросили фейковые бюллетени в урны за определенное вознаграждение. За такие услуги злоумышленник предлагал 100 грн.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет, отметили в главке.

Местные выборы в Украине: второй тур

Сегодня, 15 ноября, второй тур выборов городских голов проходит в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

Кроме того, в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах проходит повторное голосование по выборам депутатов 46 местных советов.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

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Автор: Тамара Отовская