О маловероятности участия в выборах заявили 15% респондентов.

Более 55% граждан Украины обязательно будут голосовать на местных выборах 25 октября, в то же время в случае обострения эпидемической ситуации с коронавирусом такую готовность выражают 45%.

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Об этом свидетельствуют результаты второй волны опроса, проведенного с 19 по 22 сентября социологической группой "Рейтинг".

"Постепенно растут позитивные ожидания от местных выборов. Треть опрошенных (в прошлый раз - четверть) надеются на положительные сдвиги в их городах и селах после 25 октября. Половина считают, что ничего не изменится, только 7% ожидают ухудшения", - говорится в опросе.

В то же время 55% респондентов отметили, что обязательно примут участие в местных выборах, колеблются (50/50) - 21% респондентов, а возможно примут участие еще 8% опрошенных.

Кроме того, о маловероятности участия в выборах отметили 15% респондентов.

"Относительно высшую готовность к участию в выборах проявляют старшие категории населения (около 70%). Среди молодежи (18-29 лет) только треть говорят, что придут на участки. Во всех возрастных группах, кроме самой старшей, наблюдается постепенное уменьшение интереса к участию в голосовании", - отмечают социологи.

Данные опроса также свидетельствуют о том, что возможно обострение ситуации с коронавирусом оказывает негативное влияние на активность избирателей.

Ведь при таких условиях только 45% заявляют о своей готовности принять участие в выборах, 23% затруднились (50/50), 10% заявляют о возможном участии, 21% - о маловероятном.

"Моделирование такой ситуации сказывается на готовности принять участие в выборах во всех возрастных категориях", - уточняют социологи.

*** Опрос проведен методом телефонного интервью среди 5 тыс. украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Местные выборы 2020: что известно

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

Начинать осуществлять предвыборную агитацию партия или кандидат должны на следующий день после регистрации, а завершить - в 24:00 23 октября.

Кроме того, согласно плану, теризбиркомы должны образовать участковые избирательные комиссии до 9 октября.

Голосование будет проходить с 8: 00 до 20: 00 25 октября, а установить его результаты избиркомы должны по 6 ноября.

По решению правительства, голосование во время карантина будет проходить с соблюдением дополнительных противоэпидемических мероприятий.

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Автор: Антонина Доломанжи