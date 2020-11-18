Сейчас Колыхаев является народным депутатом Украины.

На выборах городского головы Херсона во втором туре победил Игорь Колыхаев, за него отдали голоса 63,59% избирателей.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

В частности, за Колыхаева проголосовали 34 тыс. 125 избирателей (63,59%).

Его оппонента Владимира Сальдо поддержали 18 тыс. 135 избирателей (33,79%).

Игорь Колыхаев: кто он такой

Игорь Колыхаев родился 8 мая 1971 года. Является членом политсилы «Партия Игоря Колыхаева «Нам здесь жить». В 2019 году он был избран народным депутатом от округа № 184 (Херсонская обл.).

Местные выборы в Украине

15 ноября в 18 городах Украины было проведено повторное голосование, в котором участвовали два кандидата в мэры, получившие наибольшее количество голосов на выборах 25 октября.

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Автор: Светлана Макринская