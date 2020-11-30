Городским головой Черновцов избран кандидат от партии "Единая альтернатива" Роман Кличук.
Читайте такжеСоциологи назвали вероятного победителя на выборах мэра ЧерновцовКак сообщает корреспондент УНИАН, официальные результаты второго тура выборов мэра Черновцов сегодня утром объявила городская территориальная избирательная комиссия.
Согласно результатам, кандидат от партии «Единая альтернатива» Роман Кличук получил поддержку 59,54% избирателей.
За кандидата от партии «Команда Михайлишина» Виталия Михайлишина отдали голоса 37,5% избирателей.
Выборы в Черновцах: второй тур
- В Черновцах 29 ноября состоялся второй тур выборов мэра, в котором участвовали кандидаты Роман Кличук и Виталий Михайлишин, получившые наибольшую поддержку избирателей в первом туре.
По данным ЦИК, явка во втором туре выборов мэра Черновцов составила 22,65%.
Кто такой Роман Кличук
Роман Кличук - частный предприниматель, владелец четырех ресторанов и нескольких сетей продовольственных магазинов в Черновцах. Родился 31 октября 1972 года в Черновцах. Имеет высшее медицинское образование, также учился в Киево-Могилянской бизнес-школе.
С 1998 года возглавляет общество с ограниченной ответственностью «Рома» - одну из крупнейших дистрибьюторских компаний, которая является лидером в сфере продаж алкогольных, безалкогольных и кондитерских изделий в Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
Ранее Кличук был депутатом Черновицкого областного совета, членом исполнительного комитета Черновицкого горсовета. На выборах в парламент в 2019 году баллотировался от партии «Самопомич».
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