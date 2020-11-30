По данным ЦИК, явка во втором туре выборов мэра Черновцов составила 22,65%.

Кто такой Роман Кличук

Роман Кличук - частный предприниматель, владелец четырех ресторанов и нескольких сетей продовольственных магазинов в Черновцах. Родился 31 октября 1972 года в Черновцах. Имеет высшее медицинское образование, также учился в Киево-Могилянской бизнес-школе.

С 1998 года возглавляет общество с ограниченной ответственностью «Рома» - одну из крупнейших дистрибьюторских компаний, которая является лидером в сфере продаж алкогольных, безалкогольных и кондитерских изделий в Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Ранее Кличук был депутатом Черновицкого областного совета, членом исполнительного комитета Черновицкого горсовета. На выборах в парламент в 2019 году баллотировался от партии «Самопомич».