Нардеп Плачкова: ОПЗЖ проводит инспекцию пляжей Одессы

Большинство пляжей города сданы в аренду, утверждают в политсиле.

В Одессе представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" проводят инспекцию пляжей города.

Об этом народный депутат от ОПЗЖ Татьяна Плачкова рассказала на своей странице в Facebook, передает пресс-служба политической силы.

"Из 88 пляжей города – 66 сдано в аренду. Те, что остались городскими, недостаточно благоустроены. Наша команда решила совместить приятное с полезным. На электровелосипедах мы проводим инспекцию одесских пляжей", – пояснила народный депутат.

Таким образом представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" хотят составить четкий план того, что нужно сделать с пляжами Одессы.

"С одной стороны, делаем полезное для города дело – по результатам инспекции предоставим четкий план, что и как нужно делать с пляжами. А с другой – сегодняшняя наша акция – своеобразный тимбилдинг", – резюмировала Татьяна Плачкова.

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