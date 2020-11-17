Пока известно, что повторное голосование проведут в Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской областях.

Повторные местные выборы состоятся в четырех областях Украины.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в Facebook.

Пока известно, что повторное голосование проведут в Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской областях.

Местные выборы: где и когда состоятся повторные выборы в Украине

Так, на 17 января 2021 года назначены перевыборы городского головы Новгород-Северского Черниговской области, поскольку избранный 25 октября мэр умер.

31 января 2021 года будут избирать мэра Борисполя Киевской области, где также переизбранный мэр умер.

Кроме того, по решению суда состоятся повторные выборы Броварского городского головы и депутатов Броварского городского совета, а также повторные выборы сельского головы Улановки Винницкой области. Правда, даты голосования там еще не определены.

16 ноября стало известно о смерти новоизбранного мэра Конотопа, который умер от осложнений, вызванных COVID-19.

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Автор: Тамара Отовская