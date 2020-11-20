Перевыборы глав этих городов были назначены на январь 2021 года, поскольку избранные 25 октября мэры скончались.

Центральная избирательная комиссия обязала Бориспольскую и Новгород-Северскую городские ТИК не позднее 23 ноября назначить повторные выборы городского головы в соответствии с положениями Избирательного кодекса.

Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

"Принимая такое решение, ЦИК констатировала, что указанные комиссии при решении вопроса о назначении повторных выборов, в частности определения даты их проведения, не выполнили положений Избирательного кодекса в части их назначения на последнее воскресенье шестидесятидневного срока со дня принятия решения об их назначении", - говорится в сообщении.

Выборы мэров Борисполя и Новгород-Северского

На 17 января 2021 года были назначены перевыборы городского головы Новгород-Северского Черниговской области, поскольку избранный 25 октября мэр скончался.

На 31 января 2021 года были назначены перевыборы мэра Борисполя Киевской области, где также переизбранный мэр умер.

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Автор: Юлия Петриченко