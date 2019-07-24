На округе, где победил Балога, пересчитают голоса на всех участках

Соответствующее решение ОИК приняла сегодня.

В Закарпатской области окружная избирательная комиссия проведет пересчет голосов по одномандатному избирательному округу №69 на всех 133 участках.

Об этом сообщила представитель Гражданской сети ОПОРА в Закарпатской области Ольга Беца.

По ее словам, соответствующее решение ОИК №69 приняла сегодня.

Беца уточнила, что, по информации наблюдателя ОПОРЫ, в окружную избирательную комиссию №69 с центром в городе Мукачево поступило заявление от кандидата в народные депутаты Виктора Балоги с просьбой произвести пересчет голосов на всех 133 участках избирательного округа.

Она отметила, что члены ОИК рассмотрели заявление кандидата на заседании 24 июля и проголосовали за проведение пересчета голосов.

«По словам наблюдателя, члены ОИК начнут следующее заседание, в ходе которого будут производить пересчет, завтра, 25 июля, в 9:00», - сказала Беца.

Она также добавила, что информацию о повторном подсчете голосов подтвердил председатель ОИК №69 Александр Гнатив, при этом он уточнил, что есть соответствующие заявления о пересчете от двух кандидатов.

Сейчас на сайте Центральной избирательной комиссии постановление о повторном подсчете голосов на всех участках округа №69 еще не обнародовано.

По данным обработки 100% протоколов, в округе №69 победил кандидат в народные депутаты Виктор Балога (партия «Единый центр»), за которого проголосовали 35,81% избирателей. Второе место занял кандидат от партии «Слуга народа» Эдгар Токар - за него отдали голоса 34,47% избирателей.

22 июля партия «Слуга народа» заявила, что обжалует результаты досрочных выборов в Верховную Раду в десяти округах, где зафиксированы наибольшие нарушения во время голосования. Среди них - округа №68 и №69 на Закарпатье.