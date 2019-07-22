Парламентские выборы: еще один скандальный политик не попадает в Раду
Экс-глава Луганской и Закарпатской областных государственных администраций Геннадий Москаль проигрывает выборы в одномандатном округе № 106 Луганской области.
Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии в округе № 106 с небольшим отрывом лидирует представитель партии Слуга народа Алексей Кузнецов (21,12% голосов по результатам обработки 52,85% протоколов).
Самовыдвиженец Юрий Фурман набрал 19,77% голосов, представитель партии Оппозиционная платформа — За жизнь Валерий Черныш — 17,59%.
Экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль набирает 11,61% голосов, остальные кандидаты — менее 7%.
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Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва состоялись 21 июля 2019 года.
Выборы прошли по смешанной системе: половина Рады формируется из списков партий, а вторая — из депутатов, победивших в мажоритарных округах.
Явка на внеочередных выборах в парламент составила лишь 49,8%.
Это стало самым низким показателем за всю историю парламентских выборов в Украине.
До этого самую низкую активность избиратель продемонстрировали в 2014 году. Тогда явка составляла 51,9%.