Парламентские выборы: еще один скандальный политик не попадает в Раду

Геннадий Москаль набирает 11,61% голосов.

Экс-глава Луганской и Закарпатской областных государственных администраций Геннадий Москаль проигрывает выборы в одномандатном округе № 106 Луганской области.

Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии в округе № 106 с небольшим отрывом лидирует представитель партии Слуга народа Алексей Кузнецов (21,12% голосов по результатам обработки 52,85% протоколов).

Самовыдвиженец Юрий Фурман набрал 19,77% голосов, представитель партии Оппозиционная платформа — За жизнь Валерий Черныш — 17,59%.

Экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль набирает 11,61% голосов, остальные кандидаты — менее 7%.

Читайте такжеЦИК обработала более 60% протоколов: какие партии проходят в Раду

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва состоялись 21 июля 2019 года.

Выборы прошли по смешанной системе: половина Рады формируется из списков партий, а вторая — из депутатов, победивших в мажоритарных округах.

Явка на внеочередных выборах в парламент составила лишь 49,8%.

Это стало самым низким показателем за всю историю парламентских выборов в Украине.

До этого самую низкую активность избиратель продемонстрировали в 2014 году. Тогда явка составляла 51,9%.