На трех столичных округах готовятся массовые фальсификации и подтасовки результатов – киевский штаб «Слуги народа»

Все факты нарушений будут переданы правоохранительным органам, пообещали в штабе.

На трех столичных мажоритарных округах готовятся массовые фальсификации и подтасовки результатов голосования в пользу представителей старой власти.

Об этом говорится в заявлении киевского штаба партии, переданном УНИАН.

«По нашей информации, в Киеве на округах 211, 222 и 223 готовятся массовые фальсификации и подтасовки результатов голосования в пользу представителей старой власти», - подчеркивают авторы заявления.

Как заявляют в штабе, старая власть, не имея шансов на победу в честной борьбе, начала использовать грязные технологии, попытки подкупа избирателей и подготовку масштабных фальсификаций.

«Но им это не поможет. Это - проявление паники среди представителей старой политической системы. Они понимают, что не способны противостоять полному изменению страны. Они должны уйти окончательно. Мы проследим, чтобы ни один голос не был украден или фальсифицирован. Все факты нарушений будут переданы в правоохранительные органы. Никто из фальсификаторов не избежит ответственности», - говорится в заявлении.

В киевском штабе партии предупреждают об ответственности тех, кто принимает участие в фальсификациях и собирается манипулировать итогами волеизъявления людей.

«Вы будете отвечать перед законом согласно уголовному кодексу. Ни один нарушитель не избежит ответственности», - говорится в заявлении.

«Мы ожидаем честных и справедливых результатов выборов. По предварительным данным, мы уверенно побеждаем на всех 13-ти округах по Киеву. Люди выразили доверие киевской Зекоманде и это крайне важно для нас. Поэтому мы не допустим, чтобы итоги волеизъявления украинских граждан были подтасованы. Мы защитим голос каждого избирателя», - отмечается в заявлении.