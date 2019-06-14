"Голос" Вакарчука подал документы в ЦИК

Партия намерена принять участие в досрочных парламентских выборах.

Политическая партия "Голос" официально подала документы в Центральную избирательную комиссию для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщается на странице политсилы в Facebook.

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"Мы наконец-то встретились с Центральной избирательной комиссией и официально подали документы для участия в парламентских выборах!", – заявили в "Голосе".

По словам заместителя главы партии Ярослава Юрчишина, средний возраст избирательного списка "Голоса" – 37,5 лет.

"Это зрелость и энергичность одновременно. Самому младшему участнику списка – 24 года, самому старшему – 75. Высшее образование имеют 99% людей. Новые политики – 100% списка", – подчеркнул Юрчишин.

Как сообщал УНИАН, 13 июня 2019 года Святослав Вакарчук представил трех первых доноров, которые сделали взносы в финансирование его партии "Голос".