Названы топ-7 тем, на которых будут спекулировать в Раде

Безудержный гиперболизированный популизм уже давно стал неотъемлемой частью избирательного процесса в Украине.

И из года в год обещания политиков становятся все громче, а предвыборные кампании – все скандальнее, сообщает в своем материале Обозреватель, определив семь основных тем, с которыми политики будут идти во власть.

Так, по словам, политического эксперта Сергея Быкова большой популярностью будет использоваться тема борьбы с коррупцией и наказанием предшественников.

"Активно будут озвучиваться обещания о наказании предшественников. В частности, от тех сил, которые были оппонентами экс-президента Петра Порошенко. Многие будут заявлять о том, что они идут в парламент, чтобы наказать прошлую власть. И они также получат определенную поддержку", – считает Быков.

Активно использоваться будет и экологическая риторика.

"Эта тема берется на вооружение популистами, такие примеры мы видим во время каждой предвыборной кампании. Ведь на экологической тематике очень просто манипулировать. Достаточно просто запугать избирателей ужасными последствиями существующих или даже вымышленных проблем", пишут авторы материала.

По словам Быкова, использование темы экологии, носит характер запугивания.

"Такое запугивание характерно больше для местного уровня. Поэтому экологические вопросы могут быть актуальными, но в основном для мажоритарных округов и низового местного уровня ", – убежден Быков.

Другие популистские темы, которые будут использованы на выборах: окончание войны и примирение с Россией, языковой вопрос, политическая реформа, это – импичмент, снятие депутатской неприкосновенности, открытые списки, а также тематика зарплат и тарифов.

Седьмым и последним пунктом в списке популистских ходов названо создание шоу.

"Учитывая общественный запрос на обновление политической среды, политика медленно становиться все более зрелищной", пишут авторы материала.

"Старый политикум показал: существующие политические партии почти ничем существенно не отличаются друг от друга. Поэтому растет запрос на изменение политикума, на более шокирующих, эмоциональных, "антиполитических" политиков. И эта тенденция будет сохраняться и в дальнейшем", – прогнозирует Быков.