В Киевской области во время голосования гражданин сбежал с бюллетенем с избирательного участка
11:12, 21 апреля 2019Выборы 2019
553 0
Полиция проверяет эту информацию та фиксирует нарушение.
Иллюстрация REUTERS
В Кагарлыкском районе Киевской области во время голосования избиратель сбежал с бюллетенем с избирательного участка.
Читайте такжеУкраина выбирает президента во втором туре
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время брифинга в Киеве.
"В Кагарлыкском районе Киевской области избиратель, получив бюллетень, не вбросил его в урну, а сбежал с ним", - сказал Яровой.
Он добавил, что в данный момент полиция проверяет эту информацию и фиксирует нарушение.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Второй тур выборов президента: Зеленский Vs Порошенко