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В Киевской области во время голосования гражданин сбежал с бюллетенем с избирательного участка

11:12, 21 апреля 2019
Выборы 2019
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Иллюстрация REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время брифинга в Киеве.

"В Кагарлыкском районе Киевской области избиратель, получив бюллетень, не вбросил его в урну, а сбежал с ним", - сказал Яровой.

Он добавил, что в данный момент полиция проверяет эту информацию и фиксирует нарушение.

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Теги: #выборы президента Украины 2019