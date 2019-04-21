В Киевской области во время голосования гражданин сбежал с бюллетенем с избирательного участка

В Кагарлыкском районе Киевской области во время голосования избиратель сбежал с бюллетенем с избирательного участка.

Читайте такжеУкраина выбирает президента во втором туре

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время брифинга в Киеве.

"В Кагарлыкском районе Киевской области избиратель, получив бюллетень, не вбросил его в урну, а сбежал с ним", - сказал Яровой.

Он добавил, что в данный момент полиция проверяет эту информацию и фиксирует нарушение.