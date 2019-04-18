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Генпродюсер телеканала "Прямой" входит в штаб Порошенко

16:33, 18 апреля 2019
Выборы 2019
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Семенов входит в штаб Порошенко / фото facebook.com / Алексей Семенов

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Об этом сообщает в Facebook глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

Кроме того, Аласания опубликовал соответствующие фото встречи штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. 

"Штаб кандидата Петра Порошенко: Виталий Ковальчук, Артур Герасимов, Алексей Семенов", - написал Аласания.

Семенов не раз утверждал в интервью, что ни он, ни телеканал "Прямой" никак не связаны с политиками, однако сейчас он представляет Петра Порошенко во время переговоров.

Алексей Семенов – один из самых известных телепродюсеров в Украине. Он запускал первое реалити-шоу "Фабрика звезд", работал на Первом Национальном. Перед запуском "Прямого" он заявлял, что готов совершить революцию в информационном ТВ, а в 2017 году даже получил премию "Человек года-2017".

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Теги: #выборы президента Украины 2019#Петр Порошенко