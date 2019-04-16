ЦИК отчиталась об успешном формировании проблемных избирательных комиссий

Наиболее остро проблема доформирования состава УИК по выборам Президента Украины по представлению глав окружных избирательных комиссий возникла в более чем 40 округах.

Окружные избирательные комиссии преимущественно смогли доукомплектовать состав участковых избирательных комиссий более чем в 40 округах, где с их формированием возникли проблемы.

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Об этом говорится в сообщении на сайці ЦИК. Отмечается, что отсутствие представлений от кандидатов значительного количества кандидатур в состав участковых избирательных комиссий и необходимость их доформирования по представлению глав ОИК стало настоящим вызовом для многих окружных избирательных комиссий.

Отмечается, что наиболее остро проблема доформирования состава УИК с выборов Президента Украины по представлению председателей окружных избирательных комиссий предстала в более чем 40 округах.

«Полтора дня напряженной работы всех членов ОИК, и, как результат, соответствующие окружные избирательные комиссии в основном справились с этим заданием. За это большая благодарность и членам ОИК, и нашим гражданам, которые отреагировали на призыв и подали соответствующие заявления!», – говорится в сообщении.

В ЦИК сообщили, что по состоянию на 15:00 часов 16 апреля 2019 года в ЕИАС "Выборы" есть информация относительно назначений на должности главы, секретаря и члена участковой избирательной комиссии 401 464 лиц:

195 026 – по представлению Зеленского В.А.,

147 228 – по представлению Порошенко П.А.,

59 210 – по представлению председателей ОИК, капитанов судов, руководителя полярной станции.

В то же время уточняется, что эта информация является оперативной, она пока не отражает реального окончательного состояния формирования УИК.

«Подчеркиваем, впервые за историю украинских выборов почти 60 000 человек были привлечены именно окружными избирательными комиссиями к работе в составе участковых избирательных комиссий!», – подытожили в сообщении.

Ранее сообщалось о неукомплектованности УИК в ряде округов.

Накануне в предвыборном штабе кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко уверяли, что до конца суток закроют все вакантные места по своей квоте в участковых избирательных комиссиях.

Представитель предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев признал, что в штабе Порошенко была проблема с волонтерами-членами УИК в 33 избирательных округах.