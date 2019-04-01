На Закарпатье в ДТП попала глава избиркома, перевозившая бюллетени

Избирательные бюллетени, которые были в «Iveco», не пострадали.

В понедельник в полночь в поселке Буштино Тячевского района Закарпатской области в дорожно-транспортное происшествие попала председатель избирательной комиссии, которая перевозила бюллетени.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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«На автодороге не разминулись автомобили «Mercedes Sprinter» и «Iveco». В последнем находилась 47-летняя женщина, председатель участковой избирательной комиссии №210535. Также в машине перевозилась избирательная документация», - говорится в сообщении.

В результате аварии председатель УИК получила незначительные телесные повреждения.

Избирательные бюллетени, которые были в «Iveco», не пострадали. Их перегрузили в другой автомобиль и доставили в окружную избирательную комиссию в Хуст.

Полиция начала по данному факту проверку.

Как сообщал УНИАН, в селе Пузняковцы под Мукачево Закарпатской области члены избирательной комиссии выдавали бюллетени без паспорта. Они утверждают, что и так знают всех избирателей в лицо. Таким образом, практически все село проголосовало без паспорта, пишет "Страна" и добавляет, что члены избирательной комиссии были пьяны.