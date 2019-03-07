Гриценко и Садовый подписали соглашение об объединении на выборах президента

Политическая сила Садового планирует принять активное участие в предстоящих парламентских выборах.

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко и Андрей Садовый, который снял свою кандидатуру в пользу последнего, подписали соглашение об объединении усилий на президентских выборах.

Об этом они заявили на совместном брифинге в Киеве, передает Радио Свобода.

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«Теперь я понимаю, что мне надо проводить две президентские кампании - и свою, и Андрея Ивановича (Садового – ред.)», - сказал Гриценко.

По его словам, у него с Садовым совпадают базовые ценности, поэтому выписывать все условия нет смысла. Также он обязался «быть честным».

Гриценко добавил, что у всех представителей, которые считают себя демократическими силами, есть дедлайн до 00:00 часов сегодняшнего дня, чтобы объединиться вместе с ним.

Андрей Садовый, в свою очередь, заявил, что к соглашению с Гриценко добавил свое личное обращение к гражданам страны. В нем он подчеркнул необходимость сделать выбор и прийти на выборы.

Кроме этого, политическая сила Садового планирует принять активное участие в предстоящих парламентских выборах.

Напомним, ранее стало известно, что Гриценко ведет переговоры об объединении усилий на выборах с пятью другими кандидатами.

Как сообщал УНИАН, городской председатель Львова Андрей Садовой в пятницу, 1 марта, объявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Ранее Садовый сообщал, что ему предлагали от имени президента Петра Порошенко подписать соглашение в обмен на решение вопроса утилизации мусора в Львове.

С 31 декабря 2018 года в Украине официально стартовала президентская избирательная кампания. Кандидаты в президенты могли подавать документы на рассмотрение Центральной избирательной комиссии. Процедура регистрации завершилась 3 февраля. Сами выборы назначены на 31 марта 2019 года.