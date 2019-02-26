Рада сегодня рассмотрит законопроекты об усилении ответственности за нарушение выборов

Также парламент должен одобрить решение президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в учениях.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроекты об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства.

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Как передает корреспондент УНИАН, первым крупным блоком, который сегодня будет рассматриваться парламентом, является ряд вопросов национальной безопасности и обороны.

Среди них - законопроект об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях.

Также депутаты планируют рассмотреть законопроект об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований.

Кроме того, среди прочего, сегодня Верховная Рада рассмотрит ряд экономических законопроектов и проект постановления об обеспечении беспрепятственной деятельности СМИ в предвыборный период 2019 года.