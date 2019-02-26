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Рада сегодня рассмотрит законопроекты об усилении ответственности за нарушение выборов

10:22, 26 февраля 2019
Выборы 2019
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ВР рассмотрит законопроекты об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, первым крупным блоком, который сегодня будет рассматриваться парламентом, является ряд вопросов национальной безопасности и обороны.

Среди них - законопроект об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях.

Также депутаты планируют рассмотреть законопроект об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований.

Кроме того, среди прочего, сегодня Верховная Рада рассмотрит ряд экономических законопроектов и проект постановления об обеспечении беспрепятственной деятельности СМИ в предвыборный период 2019 года.

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Теги: #законопроект#выборы в Украине#Верховная Рада Украины