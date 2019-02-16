Канада выделяет $25 миллионов на поддержку свободных выборов в Украине

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отметила необходимость помочь Украине, чтобы президентская избирательная кампания прошла без "пагубного внешнего вмешательства".

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна выделяет $25 млн на поддержку свободных выборов в Украине.

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Об этом она сказала во время панельной дискуссии "Украина 2019 - выбор будущего" на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

По словам Фриланд, самое важное - помочь Украине обеспечить свободные и справедливые выборы, и без "пагубного внешнего вмешательства".

"И это является большим внешнеполитическим приоритетом для Канады. Мы выделяем $25 млн в поддержку украинских выборов", - подчеркнула она.

Также глава МИД сказала, что на этой неделе в Украину прибыли 50 канадских наблюдателей для проведения мониторинга президентских выборов, они будут находиться в Украине до дня голосования.

"Еще более 100 канадцев прибудут непосредственно в день выборов", - добавила она.

Также Фриланд сообщила, что Канада помогает Украине в борьбе с дезинформацией.

"И я скажу, что только украинцы должны выбирать, кто будет руководить Украиной. И это правильно. Но мы, как друзья Украины, можем помочь Украинская провести свободные и справедливые выборы без внешнего вмешательства. И также после этого голосования мы можем помочь украинцам доказать миру и доказать тем, кто может говорить обратное, что Украина действительно является демократией, и выборы были свободными и справедливыми", - отметила Фриланд.

Отдельно она заявила, что, как в Украине, так и среди иностранных друзей Украины наблюдается глубокое разочарование, что реформы пока не стали успешными.