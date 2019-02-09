Петр Порошенко заметил, что во второй раз баллотируется на пост президента, чтобы завершить строительство сильного, успешного государства и подготовить страну к вступлению в ЕС и НАТО.

Президент Петр Порошенко объявил об официальном начале своей предвыборной кампании в качестве кандидата на пост главы государства на очередных выборах 2019 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил в выступлении на всеукраинском общественном форуме «Открытый диалог» в Киеве.

«Чтобы завершить строительство сильного, успешного государства, способного обеспечить порядок, благополучие и безопасность каждого украинца, чтобы подготовить страну к вступлению в ЕС и НАТО, чтобы не дать популистам умножить на ноль все то, что выстрадали, вытерпели, измученные наши люди и наш народ, я принял решение баллотироваться во второй раз на пост президента Украины», - заявил он.

Порошенко отметил, что его стратегические цели на второй срок - это борьба с бедностью, подготовка Украины к вступлению в ЕС и НАТО, обеспечение мира на выгодных для Украины условиях и восстановление территориальной целостности страны.

«Сегодня, сейчас официально начинается моя предвыборная кампания. Я полностью рассчитываю на вас, на нашу с вами общую победу. Победа, которая нам нужна, - только честная, такая, которую никто не сможет поставить под сомнение», - подчеркнул глава государства.