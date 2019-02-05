Драгоценные иконы и $1 миллион наличными: декларация кандидата в президенты Бондаря

Депутат владеет 17 драгоценными иконами и драгоценными запонками.

Глава партии "Возрождение", кандидат в президенты Виктор Бондарь в 2017 году задекларировал земельный участок 1 500 кв. м. и жилой дом 611,4 кв.м. в Гостомеле Киевской области, земельный участок 2 500 кв.м. на Хмельнитчине и квартиру 77,7 кв.м. в Одессе.

Как сообщает ТСН, доходы Бондаря составили: заработная плата (234 498 гривень), средства на депутатские полномочия (252,8 тыс. гривень) и проценты (3 879 гривень).

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Кроме этого, депутат держит наличными более 1,3 млн долларов, 240 тыс. евро и 170, 5 тыс. грн. Чуть более 50 тысяч гривень у него размещены на банковском счете в Приватбанке. Он также получил кредит в Приватбанке в размере 161 203 гривень.

Бондарь задекларировал 77 картин различных художников, одну картину "Тайная вечеря", вышитую шелковыми нитками, 17 драгоценных икон, четверо антикварных часов, девять наручных часов (бренды Breguet, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin) и три пары запонок из драгоценного металла.

Бондарь является конечным бенефициарным владельцем компании "Будинформ".

Как сообщал УНИАН, 31 января председатель партии «Відродження», народный депутат Виктор Бондарь подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах Президента Украины, которые состоятся 31 марта.