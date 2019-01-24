Зеленский призвал украинцев почистить улицы от снега
Украинский шоумен и актер Владимир Зеленский призвал украинцев присоединиться к челленджу и выйти на улицы для расчистки снега.
Соответствующее видеообращение Зеленский обнародовал на своей странице в Facebook в четверг, 24 января.
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"Девочки и мальчики! Пока наша большая страна вся в снегу, наши большие политики находятся на завтраке в Давосе. Но ничего, справимся и без них. Почистим страну - начнем со снега. Присоединяйтесь к нашему челленджу #lopatachallenge. Выходите на улицу, почистите страну!", - сказал он.
В видеообращении Зеленский лично вышел чистить снег на улицах Киева.
Напомним, в Давосе сегодня проходит ежегодный Украинский завтрак в рамках Всемирного экономического форума.
Как сообщал УНИАН, партия "Слуга народа" на своем съезде выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты. Ранее Владимир Зеленский заявил, что еще один актер студии "Квартал 95" может пойти в политики.