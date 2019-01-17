Вакарчуку и Гриценко нужно поддержать кандидатуру Садового - экс-советник Саакашвили

По мнению Боровика, Гриценко и Вакарчуку стоит поддержать кандидатуру Садового.

Бывший советник Михеила Саакашвили в Одесской ОГА и главный оппонент Труханова на выборах мэра Одессы в 2015 году Александр Боровик считает, что Анатолию Гриценко, Святославу Вакарчуку и Андрею Садовому стоит объединить усилия на предстоящих президентских выборах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению Боровика, Гриценко и Вакарчуку стоит поддержать кандидатуру Садового. При прозрачных условиях финансирования кандидатуру Садового, по его мнению, поддержит Запад, "которому сегодня некого поддерживать".

Зато "Садовому стоит демократизировать "Самопомощь" еще больше и открыть партию для других политиков. На парламентских выборах партия должна включить в списки политиков от всех демократических сил - в том числе из лагеря Гриценко и Вакарчука".

Напомним, 3 октября 2018 года Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в президентских выборах. 8 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала мэра Львова, лидера "Объединение "Самопомощь" кандидатом в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.