В случае переизбрания экс-глава Белого дома планирует немедленно проверить границы президентской и руководящей власти.

Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания планирует немедленно проверить границы президентской и руководящей власти, зная, что ограничения Конгресса и судов значительно слабее, чем во время его первого срока. Об этом пишет Axios со ссылкой на советников бывшего главы Белого дома.

Отмечается, что речь идет не только о недавнем решении Верховного суда США о том, что президенты пользуются значительным юридическим иммунитетом для действий на посту.

"Трамп придет на должность с кабинетом и штатом, предварительно проверенным на лояльность, и полностью добросовестной республиканской коалицией в Конгрессе, лишенной критиков на позициях реальной власти. Это весомая причина, почему многие демократы волнуются, что президент Байден делает одну из крупнейших спекуляций в истории США, оставаясь в гонке на фоне острого беспокойства относительно своего возраста", - говорится в материале. Видео дня

Авторы пишут, что Трамп обещает откровенно имперское президентство - такое, которое настроит Министерство юстиции против критиков, незаконно депортирует миллионы людей в США, введет 10% пошлины на тысячи продуктов и уволит, возможно, десятки тысяч чиновников, которых сочтут недостаточно лояльными.

"Он расширил бы президентские полномочия невиданными за нашу жизнь способами. Он говорит это последовательно и четко - поэтому это не домыслы. Вам это может нравиться, вы можете это ненавидеть. Но оно приближается, быстро и яростно, если его выберут", - пишет СМИ.

Журналисты перечисляют развитие событий в случае избрания Трампа:

Трамп быстро создаст огромные лагеря и незаконно депортирует миллионы людей из США. Он может применить Закон о восстании и использовать войска, чтобы заблокировать южную границу.

В Вашингтоне Трамп планирует уволить десятки тысяч государственных служащих, используя противоречивое толкование закона и процедуры. Он заменил бы многих из них на предварительно проверенных лоялистов.

Трамп централизует власть над Министерством юстиции и выдвинет на должность генерального прокурора человека, которому доверяют. Он будет требовать немедленного прекращения федеральных дел против него.

Многие из осужденных 6 января могут быть помилованы - это обещание, которое Трамп дал на предвыборных митингах, где он приветствовал их как патриотов, а не преступников. Начнутся расследования дел семьи Байдена.

Трамп говорит, что он бы ввел 10% пошлины на большинство импортных товаров, разжигая возможную торговую войну и рискуя краткосрочной инфляцией. Он утверждает, что это даст ему рычаг для создания лучших условий торговли в пользу потребителей.

Речь идет о том, когда судьи Кларенс Томас, 76 лет, и Сэм Алито, 74 года, уйдут на пенсию. Списки потенциальных преемников уже составлены. В прошлом месяце президент Байден заявил, что "следующий президент, вероятно, будет иметь двух новых кандидатов в Верховный суд". Если бы Трамп победил и двое старейших судей ушли на пенсию, пять из девяти судей были бы выбраны Трампом вручную.

"Поэтому способность делать больше с меньшим количеством реальных ограничений реальна - и ее трудно изменить. Думайте о Трампе-2025 как о лучше подготовленной, гораздо лучше организованной, гораздо более мощной версии Трампа-2017 - без республиканских тормозов и каких-либо тайн относительно иммунитета", - резюмирует издание.

Признание иммунитета Трампа

На днях Верховный суд США признал иммунитет Трампа за действия, совершенные на посту главы Белого дома. Суд постановил, что бывшие президенты США сохраняют значительный иммунитет от судебного преследования за действия, совершенные во время пребывания в должности.

В частности, президент "не может быть привлечен к ответственности за выполнение своих основных конституционных полномочий, и он имеет право, как минимум, на презумптивный иммунитет от судебного преследования за все свои официальные действия".

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