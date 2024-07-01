То, что Трамп совершал как президент, не может быть предметом судебного разбирательства, но это не касается действий, совершенных вне президентских полномочий.

Верховный суд США подтвердил иммунитет экс-президента Дональда Трампа от судебного преследования по ряду обвинений относительно его попытки отменить результаты президентских выборов 2020 года, на которых победил Джо Байден. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Верховный суд постановил, что бывшие президенты США сохраняют значительный иммунитет от судебного преследования за действия, совершенные во время пребывания в должности.

Президент "не может быть привлечен к ответственности за выполнение своих основных конституционных полномочий, и он имеет право, как минимум, на презумптивный иммунитет от судебного преследования за все свои официальные действия", - написал в постановлении главный судья Джон Робертс.

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Вместе с тем в постановлении сказано, что "президент не пользуется иммунитетом в отношении неофициальных действий, и не все, что он делает, является официальным".

Верховный суд непосредственно своим решением отклонил некоторые обвинения против Трампа, касающиеся его попыток использовать Министерство юстиции для продвижения своих претензий по фальсификации выборов.

"Президент может обсудить возможные расследования и судебные преследования со своим генеральным прокурором и другими должностными лицами министерства юстиции для выполнения своего конституционного долга", - написал судья Робертс.

Что касается других обвинений, Верховный суд поручил судам низших инстанций самостоятельно учесть это постановление при рассмотрении дел, по которым проходит Трамп.

Это решение уже вызвало возмущение у части официальных лиц США.

Решение "издевается над принципом, основополагающим для нашей Конституции и системы правительства, что ни один человек не стоит выше закона. Со страхом за нашу демократию я не согласна", - заявила судья Соня Сотомайор, к которой присоединились судьи Елена Каган и Кетанджи Браун Джексон.

Суды над Трампом временно приостановлены

Как писал УНИАН, американские суды приостановили рассмотрение дел против Дональда Трампа, где его обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в штате Джорджия и в ненадлежащем хранении секретных документов. Разбирательство возобновят уже после выборов президента США в ноябре.

Причиной приостановления разбирательств стали попытки отстранить от дела окружного прокурора округа Фултон Фани Уиллис. Ее обвиняют в привлечении своего партнера в отношениях Натана Уэйда в качестве главного обвинителя.

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