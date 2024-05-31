На протяжении 120 лет Женевский автосалон был главным автомобильным событием в жизни Европы.

Легендарный Женевский автосалон, который был главным автомобильным событием года в Европе, больше не будут проводить. Об этом пишет немецкое издание n-tv.

Отмечается, что автосалон не проводили в 2020-2022 годах из-за пандемии коронавируса, в 2023 году его провели не в Швейцарии, а в Катаре. После четырехлетнего перерыва автосалон состоялся в Женеве в этом году, но не принес организаторам желаемого успеха.

Как объяснили организаторы, неопределенность в автомобильной промышленности слишком велика, а привлекательность крупных европейских ярмарок слишком упала. Поэтому они закрывают свою швейцарскую площадку, но будут проводить автосалон в Катаре.

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"Отсутствие интереса со стороны производителей к Женевскому автосалону в условиях сложной отраслевой среды, конкуренция со стороны выставок в Париже и Мюнхене, которым отдают предпочтение соответствующие отечественные производители, а также необходимые инвестиции в такую выставку звучат последним сигналом для проведения еще одной выставки", - пояснил Александр де Сенаркленс, президент компании-организатора выставки.

Что известно о Женевском автосалоне

Женевский автосалон впервые был проведен в 1905 году и на протяжении десятилетий был одним из важнейших автосалонов в мире. Для Европы это был безусловно главный автосалон.

Однако в последние годы и автопроизводители, и посетители начали терять интерес к швейцарскому автосалону. Выставка 2024 года стала особенно провальной. В этом году в Женеву не приехали ведущие мировые концерны - Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Toyota и Hyundai. Все, что могли увидеть посетители - это новинки от автопроизводителей второго и третьего порядка - Renault, Dacia, BYD, Lucid, MG и IM.

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