Легендарный Женевский автосалон может закрыться навсегда

По словам директора автосалона, если его организация продержится еще несколько месяцев, провести выставку в 2021 году будет крайне сложно.

Всемирно известный Женевский автосалон из-за трудностей 2020 года может быть ликвидирован.

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Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на Motor1. Директор автосалона Сандро Мескита заявил, что ситуация вокруг мероприятия сложилась катастрофическая.

"Если до сентября мы не найдем решение, мы рискуем ликвидацией. Нам придется выставить активы на продажу, в частности, бренд и акции Palexpo SA", - сказал он в интервью La Tribune de Genève.

В мае Palexpo SA заявила, что отказалась от правительственной ссуды на 16,8 миллиона швейцарских франков, поскольку правительство требовало аутсорсинга шоу, а организаторам такие условия показались неприемлемыми.

Мескита заверил, что провести выставку в Женеве в 2021 году будет крайне трудно, если организация, ответственная за это, выдержит следующие несколько месяцев. Частные инвесторы или соглашение с кантоном правительства Женевы является потенциальным решением проблемы.

Напомним, Женевский автосалон, который должен был открыться 3 марта 2020 года, было отменен из-за эпидемии коронавируса.

Автосалон в Женеве впервые открылся в 1905 году. Это единственный европейский автосалон класса А, который проводится ежегодно. Ведущие автопроизводители традиционно представляют там свои важнейшие новинки.

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