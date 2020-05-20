Транспортное сообщение между областями пока не будут запускать - Зеленский

По словам президента, во всех регионах довольно хорошая статистика по заболеваемости COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что транспортное сообщение между областями пока не будут запускать.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

"Неплохая статистика (по заболеваемости коронавирусом) нам позволяет некоторые этапы (ослабления карантина) переносить и приближать к сегодняшнему дню. Например, сегодня на заседании правительства будет рассматриваться вопрос, и с 22 числа заработает транспорт городской и пригородный. Между областями пока транспорт мы не можем обеспечить, поскольку у нас только шесть областей готовы к этому. Только в шести областях мы видим нормальную статистику, где идет снижение числа заболевших", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский уже ровно год занимает нынешнюю должность. По этому случаю сегодня глава государства дает пресс-конференцию.