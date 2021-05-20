Президент Украины Владимир Зеленский объяснил назначение главы «Укравтодора» Александра Кубракова министром инфраструктуры его серьезными результатами в реализации инфраструктурных проектов.
Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции, посвященной двум годам его работы.
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«Самый мощный человек, который показал серьезный результат в профильных инфраструктурных проектах – это Александр Кубраков, поэтому он стал министром», - сказал Зеленский.
При этом он отметил, что команда экс-министра инфраструктуры Владислава Криклия не смогла справиться с поставленными задачами, но он останется в президентской команде.
Отставка Криклия с поста министра инфраструктуры
- 14 мая в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.
- 17 мая фракция "СН" поддержала кандидатуру председателя "Укравтодора" Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, кандидатуру Алексея Любченко, нынешнего главы Государственной налоговой службы, - на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также кандидатуру главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко - на должность главы Минздрава.
- 18 мая Верховная Рада Украины приняла отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия.
- 20 мая 2021 года Верховная Рада Украины рассмотрела вопрос назначения Александра Кубракова на пост министра инфраструктуры Украины. За это решение проголосовали 284 народных депутата из 384, зарегистрированных в сессионном зале.
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