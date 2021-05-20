Зеленский отметил, что команда экс-министра инфраструктуры Владислава Криклия не смогла справиться с поставленными задачами.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил назначение главы «Укравтодора» Александра Кубракова министром инфраструктуры его серьезными результатами в реализации инфраструктурных проектов.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции, посвященной двум годам его работы.

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«Самый мощный человек, который показал серьезный результат в профильных инфраструктурных проектах – это Александр Кубраков, поэтому он стал министром», - сказал Зеленский.

При этом он отметил, что команда экс-министра инфраструктуры Владислава Криклия не смогла справиться с поставленными задачами, но он останется в президентской команде.

Отставка Криклия с поста министра инфраструктуры

14 мая в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.

17 мая фракция "СН" поддержала кандидатуру председателя "Укравтодора" Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, кандидатуру Алексея Любченко, нынешнего главы Государственной налоговой службы, - на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также кандидатуру главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко - на должность главы Минздрава.

18 мая Верховная Рада Украины приняла отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия.

20 мая 2021 года Верховная Рада Украины рассмотрела вопрос назначения Александра Кубракова на пост министра инфраструктуры Украины. За это решение проголосовали 284 народных депутата из 384, зарегистрированных в сессионном зале.

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Автор: Игорь Орел