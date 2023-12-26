Массовое производство начнется уже в апреле следующего года.

Китайская компания Nio продемонстрировала новую батарею для электрокаров, способную проехать более 1000 км на одном заряде.

Шанхайская компания Nio утверждает, что батарея следующего поколения поступит в массовое производство в апреле 2024 года, предлагая "больший запас хода, чем любой другой электрический или топливный автомобиль, который сейчас есть на рынке".

Отмечается, что исполнительный директор Nio Уильям Ли во время 14-часовой прямой трансляции проехал 1044 км на полностью электрическом автомобиле ET7. Электрокар ехал из провинции Чжэцзян в провинцию Фуцзянь со средней скоростью 84 км/ч.

Видео дня

"В настоящее время это аккумулятор с наибольшей плотностью энергии в массовом производстве в мире и имеет отличные характеристики безопасности. Что еще более важно, все модели, которые продаются, можно гибко модернизировать до аккумуляторов мощностью 150 кВт с помощью системы замены аккумуляторов Nio", - цитирует Уильяма Ли издание Independent.

Nio использует нетрадиционный подход к зарядке транспортных средств, предпочитая систему замены батареи, а не подключая автомобиль к розетке и ожидая зарядки аккумулятора.

Уникальный механизм, встроенный в автомобиль, означает, что разряженную батарею можно заменить полностью заряженной менее чем за три минуты – примерно столько времени требуется, чтобы заправить автомобиль, работающий на топливе.

Клиенты могут купить автомобиль без аккумулятора, а затем платить ежемесячную абонентскую плату за использование аккумуляторов в сети Nio.

Президент компании Цинь Лихонг добавил, что прямая покупка новой батареи обойдется в 298 000 юаней (более 41 тыс. долларов США). Что примерно эквивалентно цене Tesla Model 3. Поэтому компания выступает за использование схемы аренды для своих клиентов и индустрии электромобилей в целом.

Рынок электромобилей - последние новости

В октябре 2023 года японский автопроизводитель Toyota представил концепт-кар Lexus с запасом хода около 1000 км, который планируется выпустить к 2026 году.

В целом в течение октября украинцы приобрели более 1300 легковых авто, ввезенных из Китая. Из этого количества: 878 новых и 428 подержанных авто. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили-84%.

Вас также могут заинтересовать новости: