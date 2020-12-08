Инспекторы "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с полицией проверили почти 12 тысяч транспортных средств.

С 30 ноября по 6 декабря инспекторы "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с полицией проверили почти 12 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

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За указанный период оплата за перегрузку составила 1,6 миллиона грн.

Отмечается, что в разрезе регионов самые крупные суммы за проезд начислены в Николаевской, Одесской и Киевской областях.

При этом, в первую неделю декабря по сравнению с неделей 23-29 ноября показатели эффективности габаритно-весового контроля повысились в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Хронология событий

За январь-сентябрь 2020 года инспекторы Государственной службы по безопасности на транспорте начислили почти 100 миллионов гривень платы за перегрузки.

За неделю 12-18 октября инспекторы Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") начислили почти 2,8 миллиона гривень платы за перегрузки.

С 23-29 ноября инспекторы "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией проверили более 15 тысяч транспортных средств и насчитали 3,2 миллиона грн платы за перегрузки.

За 11 месяцев 2020 года за перегрузки на дорогах "Укртрансбезпекою" было начислено 127 миллионов гривен штрафов.

До конца 2020 года по всей территории Украины будут работать 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении") для обеспечения защиты дорог от разрушения.

На базе весовых комплексов также может быть запущена система автоматического взыскания штрафов.

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Автор: УНИАН