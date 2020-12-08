С 30 ноября по 6 декабря инспекторы "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с полицией проверили почти 12 тысяч транспортных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
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За указанный период оплата за перегрузку составила 1,6 миллиона грн.
Отмечается, что в разрезе регионов самые крупные суммы за проезд начислены в Николаевской, Одесской и Киевской областях.
При этом, в первую неделю декабря по сравнению с неделей 23-29 ноября показатели эффективности габаритно-весового контроля повысились в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Хронология событий
- За январь-сентябрь 2020 года инспекторы Государственной службы по безопасности на транспорте начислили почти 100 миллионов гривень платы за перегрузки.
- За неделю 12-18 октября инспекторы Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") начислили почти 2,8 миллиона гривень платы за перегрузки.
- С 23-29 ноября инспекторы "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией проверили более 15 тысяч транспортных средств и насчитали 3,2 миллиона грн платы за перегрузки.
- За 11 месяцев 2020 года за перегрузки на дорогах "Укртрансбезпекою" было начислено 127 миллионов гривен штрафов.
- До конца 2020 года по всей территории Украины будут работать 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении") для обеспечения защиты дорог от разрушения.
- На базе весовых комплексов также может быть запущена система автоматического взыскания штрафов.
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