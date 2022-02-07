Национальная администрация безопасности дорожного движения (НАБДД) заявила о массовых жалобах от владельцев автомобилей компании Tesla.
Водители жалуются на неожиданное торможение автомобиля. Об этом сообщает The Washington Post.
Время появления жалоб совпадает с тем периодом, когда компания прекратила использовать радарные датчики в дополнение к комплексу камер, которые анализируют окружение. Водители и эксперты убеждены, что система начала работать нестабильно после соответствующего решения Tesla.
Водители отмечают, что их автомобили слишком чувствительны к движению грузовиков. По словам одного из владельцев, его транспорт во время движения остановился на большой скорости в ответ на движение фуры.
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Торможение происходит из-за срабатывания систем предупреждения о предварительном столкновении и автоматического экстренного торможения. В своих жалобах водители ссылаются на использование Tesla Autopilot или же круиз-контроля.
Проблемы с торможением:
В октябре автопроизводитель отозвал версию программного обеспечения Full Self-Driving из-за ложных срабатываний системы автоматического экстренного торможения. Однако, количество жалоб после этого еще больше возросло.
За последние три месяца количество жалоб выросло до 107, в то время, когда за предыдущие 22 месяца, это были лишь 34 случая.
Илон Маск и акции Tesla:
- 10 ноября 2021 года Илон Маск потерял за два дня 50 миллиардов долларов.
- Резкий обвал акций Tesla случился из-за опроса бизнесмена в Twitter, в котором он поинтересовался мнением пользователей, надо ли ему продавать свою долю в компании.
- Решение Маск принял после того, как сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден предложил ввести новый налог, который коснется состоятельных людей, так называемый, "налог на миллиардеров".
- Уайден хочет обязать наиболее состоятельных людей платить 23,8% с так называемой нереализованной прибыли, то есть прироста стоимости ценных бумаг, вне зависимости от того, продавали ли они часть своих активов, или же нет.
- Сам Илон Маск выступает против этого законопроекта.
- Считается, что этот налог затронет 700 самых богатых людей в Соединенных Штатах. Критики этого предложения говорят, что стоимость акций может идти как вверх, так и вниз, следовательно, этот налог постоянным и безусловным быть не может.
- 11 ноября 2021 года Маск продал акции Tesla на 5 миллиардов долларов после опроса в Twitter.
- По состоянию на 16 ноября 2021 года Маск продал акций компании еще на $930 млн для выполнения обязательств по удержанию налогов, связанных с исполнением опционов на акции.
- 24 ноября 2021 года Илон Маск продал акций Tesla почти на $10 миллиардов.
- 7 декабря 2021 года американский регулятор начал расследование против Tesla. Причиной для расследования стала жалоба осведомителя на то, что производитель электрокаров не предупреждал акционеров о рисках, связанных с использованием солнечных батарей.
- 2 февраля 2022 года автокомпания Tesla заявила о том, что отзывает свои электрокары из-за новой функции автопилота. Отозваны будут 53,82 тысячи электрокаров в США.