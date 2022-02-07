Водители жалуются на неожиданное торможение автомобиля.

Национальная администрация безопасности дорожного движения (НАБДД) заявила о массовых жалобах от владельцев автомобилей компании Tesla.

Водители жалуются на неожиданное торможение автомобиля. Об этом сообщает The Washington Post.

Время появления жалоб совпадает с тем периодом, когда компания прекратила использовать радарные датчики в дополнение к комплексу камер, которые анализируют окружение. Водители и эксперты убеждены, что система начала работать нестабильно после соответствующего решения Tesla.

Водители отмечают, что их автомобили слишком чувствительны к движению грузовиков. По словам одного из владельцев, его транспорт во время движения остановился на большой скорости в ответ на движение фуры.

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Торможение происходит из-за срабатывания систем предупреждения о предварительном столкновении и автоматического экстренного торможения. В своих жалобах водители ссылаются на использование Tesla Autopilot или же круиз-контроля.

Проблемы с торможением:

В октябре автопроизводитель отозвал версию программного обеспечения Full Self-Driving из-за ложных срабатываний системы автоматического экстренного торможения. Однако, количество жалоб после этого еще больше возросло.

За последние три месяца количество жалоб выросло до 107, в то время, когда за предыдущие 22 месяца, это были лишь 34 случая.

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