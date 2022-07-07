Лидером рынка полностью электрических авто стал Nissan Leaf.

В июне украинские номерные знаки получили 1055 электромобилей, где доля легковых автомобилей составляет 958 единиц и 97 - коммерческих.

Об этом сообщает "Укравтопром" в Telegram.

"Относительно июня прошлого года регистрации легковых электромобилей увеличились на 65%, а коммерческих в - 2,4 раза", - говорится в сообщении.

Кроме того, в регистрациях легковых электромобилей доля новых составила 14% против 10% годом ранее. В коммерческом сегменте, как и в прошлом году, только два автомобиля были новыми.

Отмечается, что лидером рынка полностью электрических машин стал Nissan Leaf - 196 регистраций. Вторым по популярности стал Volkswagen ID.4 с результатом - 72 автомобиля. На третьем месте Volkswagen е-Golf - 70 единиц. Четвертый результат у TESLA Model 3 – 58 единиц. Также в ТОП-5 июня попал Renault Zoe, в активе которого 57 зарегистрированных автомобилей.

Продажи новых авто в Украине:

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличились на 30% – до 48,4 тыс. единиц.

Количество регистраций бывших в употреблении и ввезенных из-за рубежа легковых автомобилей на первичном рынке в первом полугодии 2021 года составило 195,5 тыс. авто, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на конец июля 2021 года каждый третий украинец без автомобиля планировал его купить, а подавляющее большинство тех, кто имеет или планирует покупать авто, отдает предпочтение седанам на бензине и с газовым оборудованием.

Количество зарегистрированных в Украине электрокаров за ноябрь увеличилось на 2,6% по сравнению с показателем за октябрь 2021 года. Наибольшее количество электромобилей зарегистрировано в Киеве.

Украина в течение 2021 года импортировала 944,1 тысячи автомобилей, что на 58% превышает показатель 2020 года.

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