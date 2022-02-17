Импорт электрокаров увеличился на 37%.

Украина в течение 2021 года импортировала 944,1 тысячи автомобилей, что на 58% превышает показатель 2020 года.

Об этом сообщила платформа для работы с открытыми данными Opendatabot, проанализировав транспортный реестр Министерства внутренних дел.

"Украина ввезла 944 100 автомобилей за 2021 год, что на 58% больше, чем за предыдущий год с цифрой в 598 986", - говорится в сообщении.

В прошлом году также вырос импорт электрокаров.

"Если в 2020 году в Украину было ввезено 7 311 электромобилей, то в прошлом году было уже более 10 000 — это на 37% больше. Самыми популярными брендами электромобилей в Украине в прошлом году стали Nissan, Tesla, Chevrolet, Renault и Volkswagen. Именно эти бренды составляют 68% импортируемых в Украину электромобилей - 6 858 авто из 10 053", - говорится в сообщении.

Первенство среди самых популярных моделей электрокаров принадлежит Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Chevrolet Bolt EV — на их долю приходится 44% ввезенных в Украину авто – 4 тыс. 432 единицы.

Увеличению спроса на электрокары способствуют таможенные льготы. Стоимость акциза за растаможку авто с электрическим двигателем составляет 1 евро за 1 кВт/ч, что позволяет сократить максимальную стоимость акциза до 100 евро. Кроме того, до 31 декабря 2022 года за растаможку электроавто не придется платить пошлину и НДС.

Продажи новых авто в Украине:

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличились на 30% – до 48,4 тыс. единиц.

Количество регистраций бывших в употреблении и ввезенных из-за рубежа легковых автомобилей на первичном рынке в первом полугодии 2021 года составило 195,5 тыс. авто, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на конец июля 2021 года каждый третий украинец без автомобиля планировал его купить, а подавляющее большинство тех, кто имеет или планирует покупать авто, отдает предпочтение седанам на бензине и с газовым оборудованием.

Количество зарегистрированных в Украине электрокаров за ноябрь увеличилось на 2,6% по сравнению с показателем за октябрь 2021 года. Наибольшее количество электромобилей зарегистрировано в Киеве.