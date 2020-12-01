В Ровно курсирует троллейбус, которого на маршрутах уже нет ни в одной стране мира.
Об этом говорится в сюжете "ТСН.ua".
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Как говорится в сюжете, троллейбус марки "Škoda 9Tr" сегодня отмечает свое 60-летие.
60 лет назад первый такой троллейбус выехал на рейс в Чехословакии. Вскоре эти троллейбусы возили людей в разных уголках мира.
Именно такой троллейбус открывал движение в Ровно.
На сегодня, Ровно – единственный город в мире, где троллейбус, являющийся музейным экспонатом, до сих пор перевозит пассажиров.
По словам водителя легендарного троллейбуса, эта модель более надежная, по сравнению с современными.
Как говорится в сюжете, данный троллейбус эксплуатировался практически по всему миру, начиная от Норвегии и заканчивая Индией. Такие троллейбусы эксплуатировались в Германии, Болгарии, Афганистане.
В отличие от Ровно, где легендарный троллейбус все еще эксплуатируется, во многих странах, троллейбус марки "Škoda 9Tr" уже давно стал музейным экспонатом.
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