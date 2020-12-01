Троллейбус марки "Škoda 9Tr" сегодня отмечает свое 60-летие.

В Ровно курсирует троллейбус, которого на маршрутах уже нет ни в одной стране мира.

Об этом говорится в сюжете "ТСН.ua".

Читайте такжеВ Украине весь общественный транспорт заменят электрическим - Криклий

Как говорится в сюжете, троллейбус марки "Škoda 9Tr" сегодня отмечает свое 60-летие.

60 лет назад первый такой троллейбус выехал на рейс в Чехословакии. Вскоре эти троллейбусы возили людей в разных уголках мира.

Именно такой троллейбус открывал движение в Ровно.

На сегодня, Ровно – единственный город в мире, где троллейбус, являющийся музейным экспонатом, до сих пор перевозит пассажиров.

По словам водителя легендарного троллейбуса, эта модель более надежная, по сравнению с современными.

Как говорится в сюжете, данный троллейбус эксплуатировался практически по всему миру, начиная от Норвегии и заканчивая Индией. Такие троллейбусы эксплуатировались в Германии, Болгарии, Афганистане.

В отличие от Ровно, где легендарный троллейбус все еще эксплуатируется, во многих странах, троллейбус марки "Škoda 9Tr" уже давно стал музейным экспонатом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН