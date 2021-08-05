В рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" работы по возведению запорожских мостов через Днепр продолжаются быстрыми темпами, и уже в этом году водители смогут поехать по новому маршруту. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко.

Он проинспектировал ход работ на мостах вместе с первой леди Еленой Зеленской.

Тимошенко пояснил, что проект мостов появился еще давно – в 1965 году, но начать его полноценную реализацию удалось с началом "Большой стройки" в 2020 году.

В декабре 2020-го движение по верховой части балочного моста было открыто. А на минувшей неделе мосты соединили с левым берегом Днепра, завершив надвиг 3400-тонной металлоконструкции.

"Уже в этом году новой автомагистралью можно будет проехать с левого на правый берег. Запорожцы, которые давно страдают от пробок, вздохнут с облегчением. Сегодня вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской мы видели, как панорама Запорожья изменилась меньше чем за год. От печального недостроя до почти готовых мостов", - отметил Тимошенко.

По его словам, инженерный ансамбль запорожских мостов состоит из 6 развязок, 26 искусственных сооружений и 4 внеклассных мостов. Общая длина всей магистрали – 9,1 км

По мнению Тимошенко, мосты станут мощным импульсом для развития одного из крупнейших индустриальных центров страны, а также улучшат сообщение между двумя частями города и островом Хортица, где сейчас проходит масштабная реконструкция.

Напомним, в четверг, 5 августа, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко и первая леди Елена Зеленская в ходе рабочей поездки посетили остров Хортица, который восстанавливается в рамках "Большой стройки". По инициативе первой леди, которая начала проект "Без барьеров", Хортица станет первым туристическим магнитом в Украине, который полностью будет соответствовать современным стандартам доступности и инклюзивности.

Автор: Иван Бойко