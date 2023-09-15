Нововведение начнет действовать с 18 сентября, но только для определенной категории транспорта.

В Одессе часть общественного электрического транспорта будет курсировать во время комендантского часа.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, ОВА вместе с военным командованием издала совместный приказ, по поручению которого городские власти Одессы должны обеспечить продолжение работы общественного электротранспорта в ночное время.

Кипер объяснил, что необходимость в этом возникла из-за проблем, с которыми сталкиваются люди, приезжающие в город в ночное время.

Видео дня

"Люди, которые приезжают на международных автобусных рейсах, вынуждены до завершения комендантского часа находиться в автобусе или на территории вокзала", - говорит чиновник.

В частности, речь идет о трамвае, который соединяет противоположные районы города (Киевский и Пересыпской), проходя мимо нескольких вокзалов (железнодорожного и автостанций), и троллейбусе, у которого конечная остановка железнодорожный вокзал.

"Городским властям поручено продолжить работу трамвайного маршрута № 7 сообщением 11-я станция Люстдорфской дороги - улица Паустовского и троллейбусного маршрута № 8 сообщением завод Суперфосфатный - железнодорожный вокзал в ночное время суток", - отмечает Кипер.

По его словам, таким образом, с понедельника (18 сентября) каждую ночь в 23:00, 00:30, 02:00 и 03:30 указанный электротранспорт будет курсировать по своим маршрутам.

Кипер утверждает, что уже предоставил соответствующие поручения коменданту и Нацполиции. Они должны обеспечить охрану правопорядка и вести патрули в каждом подвижном составе.

Во время воздушной тревоги водители и пассажиры должны соблюдать соответствующие правила безопасности.

В украинских поездах появится интернет от Starlink

Тем временем в Украине происходит еще одна реформа, нацеленная на создание комфортных условий для украинцев в транспорте - в украинских поездах собираются ввести интернет от Starlink.

Недавно стало известно о прогрессе соответствующего проекта. По данным "Укрзализныци", его будут реализовывать в несколько этапов. Сначала локальную сеть развернут в поездах "Интерсити+", затем ее подключат к интернету сети Starlink и LTE.

Вас также могут заинтересовать новости: