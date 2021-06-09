Накануне украинцев предупредили, что в ближайшие дни не будут выдаваться водительские права, а также документы о регистрации транспорта.

Задержек с выдачей в Украине водительских прав и документов о регистрации транспорта нет.

Об этом заявил заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Юрий Смолянинов в эфире "Громадського радио".

Он заверил, что сервисные центры МВД работают в штатном режиме. Отметим, накануне стало известно о возможных перебоях с выдачей этих документов.

"Действительно, мы прогнозировали, что могут быть такие задержки, но они не произошли. То есть, мы успели во все центры доставить бланки удостоверений водителя и свидетельство о регистрации. Поэтому, сегодня перебоев нет. Людям, которые записались в электронную очередь для получения услуг по перерегистрации, мы индивидуально каждому направили уведомление, чтобы они следили за информацией на сайте ГСЦ. Сейчас все центры работают в штатном режиме", - отметил Смолянинов.

По его словам, запас бланков в сервисных центрах есть, но он небольшой. И, если предприятие-производитель завтра не доставит новую продукцию, то некоторые центры на несколько дней могут прекратить выдачу этих документов. Впрочем, уточнил он, центры не прекратят принимать заказы от граждан, оформлять документы купли-продажи. Люди могут прийти подать заявку, а документы получить тогда, когда в сервисном центре появятся бланки.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован