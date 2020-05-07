В "Киевавтодоре" предупредили об ограничении движения на некоторых улицах столицы

В частности, сейчас ограничено движение на местном проезде Надднепрянского шоссе.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" предупредили об ограничении движения транспорта на некоторых улицах столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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В частности, с 21:00 сегодня на местном проезде Надднепрянского шоссе частично ограничено движение до 05:00 8 мая. "Там начинается текущий ремонт. Будут обновлять покрытие на въезде в тоннель до автостанции "Выдубичи" и дорогу до выезда на Столичное шоссе. В ночь на 8 мая будут снимать старое покрытие", - говорится в сообщении.

8 мая на ул. Туполева движение будет частично ограничено с 08:00 до 22:00. При благоприятных погодных условиях там будут укладывать верхний слой асфальта на участке между ул. Турчина до ул. Стеценко.

На ул. Тростянецкой частично ограничат движение 8 и 9 мая с 08:00 до 17:00. 8 мая дорожники будут обновлять покрытие на участке между Харьковским шоссе и ул. Славгородская, 9 мая - между Харьковским шоссе и ул. Вербицкого.